¿Cuál podría ser el favor que Bryan Ruiz pagó a Alajuelense, según lo que señaló Wálter Centeno?

Wálter Centeno le tiró duró a Bryan Ruiz por la convocatoria que realizó en la Selección de Costa Rica. (Archivo/Archivo)

Wálter Centeno armó una gran polémica al asegurar que Bryan Ruiz llegó a la Selección de Costa Rica para cumplirle favores a su exequipo, Alajuelense.

El Paté fue muy crítico del llamado de Bayron Mora a la Tricolor, al asegurar que un suplente no debería estar en lista sobre otro que sí es titular, luego que el DT se inclinó por el meta manudo en lugar del norteño, a quien llamó solo de sparring.

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¿Cuáles son los favores que denuncia Wálter Centeno?

“Yo no me meto en esto, pero yo sí veo que hay favores, a mí me enseñaron en la Selección que cuando uno llega se quita el escudo de su equipo y se pone el de la Selección, entonces es un llamado de atención para que no hagamos favores, sino esto se va a complicar”.

“Si no, imagínese cómo va a ser esto, metemos a nuestros hijos a jugar al fútbol cuando no son buenos, esto hay que razonarlo bien y la Selección es de méritos. Me parece que tanto Briceño como Abraham (Madriz) lo han hecho bien, pero ¿el segundo portero de Alajuela? y el técnico acaba de salir de Alajuela, no, no me la compro", opinó.

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Bryan Ruiz llegó a la Selección después de dirigir a Alajuelense

Wálter Centeno señaló la cercanía de Bryan Ruiz con Alajuelense y su presidente, Joseph Joseph. (Prensa Alajuelense)

¿Cuáles son los favores de los que estaría hablando Centeno? Su línea iría para promover los jugadores del equipo del que hasta hace un mes era su empleado.

Luego de que Bryan dirigió a Alajuelense de manera interina, los buenos resultados impulsaron a que Joseph Joseph, presidente manudo, pusiera originalmente su nombre para que tomara la Sele, también de forma interina.

La idea gustó en el Comité Ejecutivo y posteriormente, tras la salida del argentino Fernando “Bocha” Batista, se le dio la oportunidad y luego se dejó de forma regular.

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La convocatoria de Bayron Mora alimenta la polémica

Una vez en la Sele, la posibilidad de darle vitrina a jóvenes como Mora para darles currículo y hasta una vitrina si por alguna circunstancia acabara jugando es algo que pudiera darle réditos a los manudos eventualmente.

Para Paté, a la hora de poner en la balanza a dos arqueros, el DT se fue con sus amigos y la gente que conoce, pese a no jugar, sobre uno que ha mostrado gran rendimiento este torneo.

Los números de José David Vega que respaldan su rendimiento

José David Vega es el arquero con más vallas invictas del torneo, con siete en 14 partidos disputados, en los que ha recibido 14 goles.