Portero de San Carlos envió este mensaje a Bryan Ruiz tras las fuertes quejas de Wálter Centeno

José David Vega entró en la polémica por la reacción de su club al ser convocado solo como sparring a la Selección de Costa Rica, (Foto: prensa SC. /Foto: prensa SC.)

La convocatoria de José David Vega, portero de San Carlos, a la Selección de Costa Rica, acabó en una inesperada polémica por las quejas que dirigieron en su club hacia el seleccionador nacional, Bryan Ruiz.

A los norteños les enojó que no contaran con el jugador tras estar preconvocado y al final dejarlo solo como sparring para entrenar durante este lunes, martes y miércoles, pero no para viajar a los fogueos ante Ecuador y Argentina.

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José David Vega se toma con madurez su llamado a la Tricolor

Mientras que Wálter Centeno y Carlos Acosta tiraron duras críticas a Ruiz, el jugador afirmó que él más bien agradece que pensaran en él de cualquier forma.

“Uno tiene la ilusión y la expectativa de ir, pero yo estaba concentrado en el partido (contra Pérez Zeledón) nada más y ahora sí tendré más tiempo para analizar todo”.

“Yo lo tomo con mucha madurez, es una bonita oportunidad, es un privilegio ser tomado en cuenta de la manera que sea, yo voy a luchar también, sea como sea, en estos días y estos entrenamientos porque uno nunca sabe qué puede pasar”, afirmó en declaraciones a FOX, tras el encuentro.

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Ruiz convocó como guardametas a Patrick Sequeira, Abraham Madriz y Bayron Mora, quienes viajarán el miércoles con la Selección para jugar el viernes en Ecuador.