Erick Lonis también habló de Bryan Ruiz y las quejas que hizo Wálter Centeno sobre su convocatoria

Erick Lonis estuvo de acuerdo con las quejas de San Carlos sobre la convocatoria de Bryan Ruiz. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Erick Lonis, director deportivo del Saprissa, se refirió este domingo a las declaraciones que dio Wálter Centeno sobre Bryan Ruiz y su primera convocatoria a la Selección de Costa Rica.

El DT norteño fue muy crítico del porqué se excluyó de la lista final de la Tricolor a su portero José David Vega, quien solo quedará como sparring para entrenar con el grupo este lunes, martes y miércoles.

LEA MÁS: Wálter Centeno cumplió y estalló contra Bryan Ruiz y le hizo una acusación que sorprendió a muchos

Erick Lonis le da la razón a Wálter Centeno en algunos puntos

El morado no fue tan duro como Paté; sin embargo, le dio la razón en algunos puntos a su excompañero en el Monstruo sobre las quejas que expresó.

“Paté utilizó una palabra, ‘congruencia’, yo creo que selección es 50% gestión futbolística y 50% de gestión administrativa y eso solo se adquiere con experiencia.

“En personal creo que uno no debe comprometerse con los criterios de selección, decir, voy a llamar solo a los que están jugando, solo a los que están en buen momento, uno no debe hacerlo, pues llegará el momento en que va a llamar a alguien del que usted está convencido que le puede aportar y el entorno no, entonces se hace preso de sus palabras y creo eso es lo que molestó a San Carlos”, afirmó.

LEA MÁS: Portero de San Carlos envió este mensaje a Bryan Ruiz tras las fuertes quejas de Wálter Centeno

Lonis explica qué molestó a San Carlos con el caso de José David Vega

Lonis asegura que para él es una cuestión de gestión y no tanto de nombres, de a quién se llama o no, que es lo que pudo hacer polémica y le dio la razón a los sancarleños en un punto.

“Usted hace una lista de 25 jugadores y para el viaje van los que van y ya está, lo que no gustó en San Carlos, escuché a Carlos Acosta (gerente deportivo) y tiene sentido lo que dice. Que mandaron la convocatoria y que no aclararon que Vega iba solo a entrenar y no a viajar.

“Como no aclararon, llega la convocatoria, felicitan al jugador, es todo un acontecimiento en el club, le dicen qué bueno, su esfuerzo y todo eso. El jugador se ilusiona y luego le dicen que solo va a entrenar, eso es lo que incomodó en San Carlos”, comentó.

LEA MÁS: Bryan Ruiz llamó al futbolista sensación del semestre para darle un rol muy particular

La solución que propone el director deportivo del Saprissa

Erick afirmó que para él es mejor hacerlo como en los viejos tiempos, todos entrenan y antes del viaje nada más dice, este y este no viajan, explicas el porqué lo llevó y listo, algo que se puede resolver fácil.