Ronald González respondió a Wálter Centeno por las críticas al llamado de Bayron Mora

Ronald González acuerpó la convocatoria de Bryan Ruiz. (Rafael Pacheco Granados)

Ronald González, director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, también se refirió a las críticas que realizó Wálter Centeno sobre la primera convocatoria de Bryan Ruiz a la Selección de Costa Rica.

Al Paté le molestó que se convocara a Bayron Mora en lugar de José David Vega, portero del club que dirige, la Asociación Deportiva San Carlos, y calificó la situación como un favor que el seleccionador hizo a su antiguo club, Alajuelense.

En entrevista con Radio Columbia desde Quito, Ecuador, Ronald no quiso darle mucha importancia al asunto, pero elogió la manera como el DT manejó la situación y respaldó sus apreciaciones.

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Ronald González respaldó la convocatoria de Bryan Ruiz

“Yo pienso que Bryan lo ha manejado muy bien, él ya dio una conferencia y dio sus explicaciones. Me parece que cuando hay una lista siempre existen diferencias a favor y en contra.

“Sí te puedo decir que Bryan hizo la convocatoria como él siente el juego, con la gente que él quiere y a pesar de que nosotros siempre lo acompañamos, estamos cerca del cuerpo técnico, siento que es una convocatoria muy bien hecha”, dijo.

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Ronald González: “Estoy muy contento con la convocatoria”

Sobre el llamado particular de Bayron Mora y el cuestionamiento de que haya sido convocado pese a ser suplente, también fue muy claro.

“Puntualizar que si era este o el otro, yo algunas veces no me detengo tanto en esto y más bien doy una apertura al cuerpo técnico de la mayor. Repito, yo también estuve muy contento con esta convocatoria”, comentó.