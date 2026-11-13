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Ronald González respondió a Wálter Centeno por las críticas al llamado de Bayron Mora

Ronald González fue muy directo cuando le consultaron sobre críticas de Wálter Centeno y la convocatoria de Bayron Mora

Por Sergio Alvarado

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Ronald González acuerpó la convocatoria de Bryan Ruiz. (Rafael Pacheco Granados)

Ronald González, director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, también se refirió a las críticas que realizó Wálter Centeno sobre la primera convocatoria de Bryan Ruiz a la Selección de Costa Rica.

Al Paté le molestó que se convocara a Bayron Mora en lugar de José David Vega, portero del club que dirige, la Asociación Deportiva San Carlos, y calificó la situación como un favor que el seleccionador hizo a su antiguo club, Alajuelense.

En entrevista con Radio Columbia desde Quito, Ecuador, Ronald no quiso darle mucha importancia al asunto, pero elogió la manera como el DT manejó la situación y respaldó sus apreciaciones.

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Ronald González respaldó la convocatoria de Bryan Ruiz

“Yo pienso que Bryan lo ha manejado muy bien, él ya dio una conferencia y dio sus explicaciones. Me parece que cuando hay una lista siempre existen diferencias a favor y en contra.

“Sí te puedo decir que Bryan hizo la convocatoria como él siente el juego, con la gente que él quiere y a pesar de que nosotros siempre lo acompañamos, estamos cerca del cuerpo técnico, siento que es una convocatoria muy bien hecha”, dijo.

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Ronald González: “Estoy muy contento con la convocatoria”

Sobre el llamado particular de Bayron Mora y el cuestionamiento de que haya sido convocado pese a ser suplente, también fue muy claro.

“Puntualizar que si era este o el otro, yo algunas veces no me detengo tanto en esto y más bien doy una apertura al cuerpo técnico de la mayor. Repito, yo también estuve muy contento con esta convocatoria”, comentó.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.