Bryan Ruiz le responde a Paté Centeno y hasta le mandó un curioso reto

El entrenador de Costa Rica, Bryan Ruiz, le respondió a Wálter Centeno luego de las palabras que dio el pasado sábado al hablar de que la convocatoria de la Tricolor estaba ligada a favores, por el llamado de Bayron Mora, portero de Alajuelense, equipo al que la Comadreja es exjugador, extrenador y al que es abiertamente aficionado.

Ruiz empezó su intervención sobre la pregunta de qué tenía que decirle a Paté, diciendo que lo admira mucho y hasta le retó diciendo que le gustaría jugar un partido de tenis contra él, ya que ambos practican dicho deporte.

Bryan le respondió a Paté. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Pero en lo que se refiere al asunto de los favores, el timonel de la Sele fue tajante al responder que no hay nada de eso en sus convocatorias.

“Son opiniones de él, yo las respeto, pero es importante que en cada convocatoria que dé, los técnicos de la primera van a tener desacuerdos en una u otra, pero es importante el mensaje que se transmite a medios y jugadores”, dijo.

Para la Comadreja, había otras maneras de abordar esta situación de la portería de Costa Rica con respecto a lo mencionado por Wálter.

“Una forma es como lo manejó Paté y Carlos Acosta, y otra es que me hubiera encantado que agarraran a José David, y le dijeran que tenía una gran oportunidad; se ve que se están viendo, que es su primera temporada como titular, que ha hecho mérito suficiente para estar entre los que viajaban, pero tiene la oportunidad de estar tres días con la Sele para demostrar; me hubiera encantado eso”.

Bryan puso como ejemplo su debut en Selección Nacional después de dos años jugando bien en Alajuela.

LEA MÁS: Estos son los estratosféricos precios que puso Cartaginés para la final de Copa Centroamericana ante Alajuelense

“Yo debuté en Alajuelense en el 2003 y en la Sele en el 2005, dos años jugando en mi equipo, Alajuelense, jugando bien, para ser tomado en cuenta en selección; revisen las estadísticas, mi nivel era alto, pero había jugadores con kilómetros que lo hacían bien en la Selección y me tocó respetar y luego me tocó llegar y en 2006 daban por hecho que iba al mundial y me tocó quedar fuera, entonces es muy importante el mensaje que damos a un jugador que viene a una convocatoria”.

Ruiz fue claro en decir que a él no le debe favores absolutamente nadie.

“Yo no le debo favores a nadie, al único que le debo algo es a Costa Rica y es clasificar al próximo mundial y que la selección vuelva a tomar ese protagonismo en la zona; no haré ni un solo favor, equipo que quiera un favor, directivo, no cuenten conmigo para eso”, concluyó.