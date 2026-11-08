Róger Mora sorprende con su opinión sobre la convocatoria de Bayron Mora pese a ser suplente

Róger Mora está de acuerdo con Wálter Centeno sobre la convocatoria de Bayron Mora. (Rafael Pacheco Granados)

La convocatoria de Bayron Mora, pese a ser suplente en Alajuelense, ha dado mucho de qué hablar tras las críticas que realizó Wálter Centeno, técnico de San Carlos, quien la calificó como un favor del seleccionador Bryan Ruiz a los manudos.

Róger Mora también cuestiona que Bayron Mora sea suplente

Uno de los que dio su opinión este domingo fue Róger Mora, preparador de porteros del Saprissa, a quien en la previa del partido contra Puntarenas FC le consultaron en FUTV su posición.

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El exguardameta fue muy claro en que le parece que Bayron es un gran arquero, pero que los llamados a una selección deberían ser titulares.

“Yo no quiero entrar en polémicas con respecto a otros criterios, pero a mí me parece que el primer, segundo y tercer portero de Selección tienen que ser titulares y si no, por lo menos tener un proceso en selección o haya venido con un proceso y demostrado en sus clubes que son porteros de selección y por eso son llamados”.

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Róger Mora pide minutos para el guardameta de Alajuelense

Bayron Mora fue convocado por Fernando Bastista en setiembre a la Selección de Costa Rica (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Para Mora es necesario para un arquero tener minutos y un proceso que le dé la confianza de por qué está allí.

“Si no está jugando, esperemos que cuando le toque jugar responda, hay que respaldar ese llamado a la selección con rendimiento, en este caso del portero de Alajuela con buenas actuaciones.

“Dicho sea de paso, es un muy buen portero, lo conocemos, lo vemos desde hace tiempo, pero es un criterio de cada uno, yo me reservo el mío, pero sí creo que es importante que el segundo portero esté jugando, por lo menos si no es seguido, que tenga cierta participación, que es de selección y necesitamos que juegue también”.

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El proceso de Bayron Mora con las selecciones de Costa Rica

Mora ha sido mundialista sub-17, sub-20 y sub-23 y también fue llamado a selección mayor por tres entrenadores distintos, incluida la última convocatoria de Fernando “Bocha” Batista, por lo que sí cumple ese proceso que habla Róger; sin embargo, los minutos siguen siendo su gran faltante.