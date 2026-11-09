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A Hernán Medford le preguntaron por Bryan Ruiz, la convocatoria y Wálter Centeno e hizo lo que nunca hace

A Hernán Medford le preguntaron sobre la polémica entre Wálter Centeno y Bryan Ruiz y se sostuvo en un punto

Por Sergio Alvarado

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08/11/2026/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Puntarenas FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Herediano se capeó la pregunta sobre Bryan Ruiz y Wálter Centeno. (JOHN DURAN/John Durán)

La polémica entre Wálter Centeno y Bryan Ruiz dio mucho de qué hablar este domingo, con diversos actores del fútbol nacional que dieron su opinión y al técnico del Saprissa, Hernán Medford, también le pidieron su postura.

Hernán Medford evita meterse en la polémica entre Centeno y Bryan Ruiz

Al Pelícano le consultaron qué opina de la lista que dio Bryan Ruiz para los amistosos ante Ecuador y Argentina, la polémica convocatoria de Bayron Mora y si considera que el seleccionador está “pagando favores”.

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Ante las preguntas, Hernán cortó por lo sano, se curó en salud y aseguró que es un tema del que prefiere no meterse, para que luego no lo critiquen.

“Yo no voy a hablar del tema, prefiero no opinar de eso, porque cuando todos opinan, está bien, pero cuando lo hago yo, soy el malo de la película, entonces yo no voy a opinar.

“Espero que le vaya bien a la Selección, siempre le deseamos lo mejor y que la escogencia haya sido la ideal, pero yo no opino del tema”, reclamó sobre cómo se suelen tomar sus palabras.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.