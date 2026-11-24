Amarini Villatoro le dio un buen golpe a Alajuelense este lunes. (JOHN DURAN/John Durán)

Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés, tiró una picosa frase luego de derrotar a Alajuelense, resultado que dejó con vida al San Carlos de Wálter Centeno.

Un triunfo norteño el sábado eliminaría a los manudos, por lo que sin duda los que más celebraron la victoria brumosa fueron los Toros (aunque morados y hasta florenses también).

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En medio de eso, el entrenador blanquiazul hizo una afirmación que llamó mucho la atención y contó cómo la derrota podría condicionar a su rival.

“Ahora los complicamos, porque por ahí tal vez la Liga pensaba en rotar el sábado, ahora con el resultado creo que deben ir con todo. Lo sabíamos, era algo de lo importante de ganar hoy para condicionar también al rival para lo que viene”.

“Es una visita difícil, como dijo mi amigo Paté que no pedía milagros, pero ahí se la dejamos servida, es de ellos, son muy fuertes en casa y va a estar lindo ese partido la verdad. Me gusta cerrar el campeonato así”, comentó.

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Sobre la pelea por el primer lugar ante Saprissa, el DT fue muy franco, sabe que es una lucha muy difícil, pero igual harán su lucha.

La diferencia de goles es muy grande, hay que ser honesto, pero nosotros vamos a ir a pelear lo nuestro buscar un triunfo, cerrar bien y luego ver qué sucede, pero en ese aspecto sentimos confianza", agregó.

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Amarini fue claro que sienten mucha confianza no por ganarle a Alajuelense, sino por lo que han hecho en el semestre, especialmente en la Centroamericana.

“La confianza la tenemos, mirá ese camino para llegar ahí, eliminar a Olimpia, Saprissa y Municipal en fase de grupos, tuvimos un camino jodido que el equipo siempre fue resilente, tuvo un camino difícil, que fue muy complicada”.