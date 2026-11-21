Amarini Villatoro habló con mucha claridad sobre Alajuelense y cómo siente la rivalidad con ellos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Amarini Villatoro se ha cruzado en el camino de Alajuelense como pocas veces en los últimos doce meses, tanto en la Copa Centroamericana como en el fútbol de Costa Rica, al que llegó en enero como entrenador del Cartaginés.

El nombre de la Liga Deportiva Alajuelense le ha salido al chapín por todo lado. Se midieron en la final de la edición pasada de la Copa Centroamericana como DT del Xelajú, título que se le fue en penales luego de empatar a uno los dos encuentros.

Posteriormente, con el cuadro brumoso se los ha topado en tres ocasiones, con dos victorias en casa y una derrota de visitante, pero en los próximos días existe la posibilidad de enfrentarlos hasta siete veces más si se dieran los hechos.

Amarini Villatoro podría enfrentar hasta siete veces más a Alajuelense

El lunes jugarán en el estadio Alejandro Morera Soto por la fecha 17 del Apertura 2026, luego el 2 y 6 de diciembre jugarán las finales de la Copa Centroamericana 2026.

Luego, dependen de cómo clasifiquen a semifinales del torneo nacional, podrían ser dos más y, si alguno quedara primer lugar, podrían verse hasta en una gran final.

Todo eso ha generado la idea de que el profe Amarini no quiere a los manudos o tiene algún pique especial con ellos, lo que le consultamos si es así, en una entrevista que el entrenador dio a La Teja este viernes.

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Amarini Villatoro consideró injusta la manera cómo perdió el título de la Copa Centroamericana 2025 ante Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

¿Amarini Villatoro tiene algo contra Alajuelense? El técnico respondió

“Al uno defender su causa puede llegar a incomodar a otros, tomar ese tema que uno tiene algo en contra del rival y no es así, yo defiendo mi causa y defender mi causa a veces resulta también afectar los intereses de otros y es así, es normal, así es el fútbol.

“Por ahí tal vez sí he tenido mucho ese choque, pero como he dicho, soy alguien de carácter muy fuerte y muy claro en sus convicciones e independientemente de lo que pase, cuando hablo o digo cosas, yo te soy honesto, ya sé lo que puede venir, ya no me sorprende, estoy preparado para eso”.

Amarini fue enfático al decir que no tiene nada en contra de los manudos, pero en lo que sí es tajante es que a su equipo lo va a defender con uñas y dientes y si por lo que dice algunos creerán que tiene algo en su contra, es asunto de ellos.

“Es como con cualquiera, cuando estuve en Xela quería ganarle la final a la Liga, porque era mi rival y quería ganarle. No me gustó para nada la forma en que fue la final, creo que en el partido de vuelta hubo una injusticia arbitral (penal pitado a los ticos) y no me retracto de lo que dije, cualquier especialista arbitral que vio lo que pasó después lo dijo, por lo que no estoy hablando de más y claro que me sentía molesto por eso.

“Claro que ahora con Cartago quiero ganar la final, también, se da la casualidad que ahora enfrentamos al mismo equipo, pero la rivalidad es solo por eso, como en su momento hubo con Saprissa, con Olimpia, pero como te digo, no me importa, yo defiendo la causa de Cartaginés, el equipo que me da de comer a mí”, dijo.

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Amarini Villatoro habló de su relación con Óscar Ramírez

Amarini Villatoro afirma sentirse halagado que lo comparen con Óscar Ramírez. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

Pese a que ha tenido esas diferencias de criterio con los manudos, cuando le preguntamos por Óscar Ramírez, su respuesta cambió y fue respeto total y hasta dijo sentirse halagado de que lo comparen con él.

“Yo respeto mucho a Óscar y se lo he manifestado, para mí es un honor que digan eso, pero creo que soy muy centrado en lo que hago y digo. Soy de las personas que va tratando de construir su propio camino, que va tratando de formar su propia personalidad. Es un honor la comparación, pero trato de tener mi propia huella”.

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El técnico de Cartaginés reconoce la trayectoria del Machillo

Villatoro incluso fue humilde al decir que él no va a comparar lo que ha conseguido con lo que ha hecho el “Machillo” Ramírez. El chapín tiene tres títulos en Guatemala y un subcampeonato de Copa Centroamericana.

“Yo trato poder llegar a un momento en el que pueda compararme en los logros que ha obtenido él, que estamos lejos, la diferencia es bastante todavía como para poder hacerlo.

“Él ha ganado mucho más de lo que yo he ganado, soy muy consciente de eso, ojalá algún día pueda ganar lo que Óscar Ramírez ha conseguido. Ha sido un técnico exitoso desde donde lo puedas ver. Lograr lo que él ha logrado, ojalá Dios me diera vida de poder hacerlo”, comentó.

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Amarini dejó el tema de Alajuelense con una idea muy clara en la que buscará ponerse cara a cara con los manudos.

“Se ha dado la situación casualmente, yo tratando de ganar, en Cartaginés tratamos de ser un equipo ganador y vamos a enfrentar a un equipo que también es ganador”, finalizó.