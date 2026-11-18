Washington Ortega entró en la polémica tras la semifinal ante el Motagua. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

Alajuelense podría recibir malas noticias pronto si se confirma que perdería a su arquero estelar, Washington Ortega, para la final de la Copa Centroamericana ante el Cartaginés.

El periodista Antonio Alfaro publicó este jueves que el portero uruguayo fue sancionado con un partido por parte de la Concacaf, con lo que no jugaría el encuentro de ida ante los blanquiazules en el estadio Fello Meza.

El altercado que le costaría la final a Washington Ortega

La sanción se daría luego del altercado que el charrúa tuvo con el técnico del Motagua, Javier López, con quien sostuvo una fuerte discusión al finalizar el juego.

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Los visitantes se quejaron de que el charrúa les estaba diciendo cosas y haciendo señas, a lo que estos respondieron y llegaron a encararlo. Se quiso formar un conato de bronca que no pasó a más, pero todo frente a los comisarios de Concacaf.

Dichos comisarios confirmaron a La Teja en aquel momento que presenciaron los hechos y que todo quedó incluido en el reporte que hicieron del partido.

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Lo reportado es lo que habría generado la sanción que sacaría a Washi de la final.

Bayron Mora tomaría el lugar de Washington Ortega

Ante este panorama, el arquero Bayron Mora es quien tomaría su lugar, igual que sucedió en la pasada final de la Copa Centroamericana ante Xelajú, tras la lesión de su arquero titular, quien acabó siendo figura para el tricampeonato del área.

A la de Washi se le sumaría la baja de Alexis Gamboa en Alajuelense, quien se lesionó jugando con la Selección de Costa Rica y quedó fuera para lo que resta del año.

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