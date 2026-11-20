Geancarlo Castro no estará disponible para el juego del lunes ante Alajuelense. (Prensa Cartaginés/Cortesía)

La convocatoria de Geancarlo Castro como refuerzo para tres entrenamientos con la Selección de Costa Rica le salió caro al Cartaginés y no podrá contar con él por algunos días, confirmó el técnico Amarini Villatoro.

El entrenador blanquiazul confirmó que el extremo sufrió un desgarro mientras entrenaba con la Sele, por lo que quedó fuera para el partido del lunes ante Alajuelense y que podría volver para el cierre de la primera fase ante Pérez Zeledón.

“Geancarlo se desgarró en la selección, entonces no le da para esta semana pero para el partido de Pérez creo que sí lo podríamos tener”, indicó.

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Castro ha sido una figura muy importante para los brumosos, especialmente desde el banquillo, en el que ha demostrado ser muy efectivo con goles y asistencias.

El llamado del atacante generó polémica y quejas de parte del Amarini, periodistas y aficionados, quienes no consideraban conveniente llevar figuras y jugadores importantes para un papel casi de sparring y que no jugaran.

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El temor era que perdieran entrenamientos o incluso que sufrieran una posible lesión, como sucedió.

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