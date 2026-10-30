Así reaccionó Geancarlo Castro ante las opciones de que podría dejar el Cartaginés

Geancarlo Castro ha sido de las figuras del Cartaginés este torneo. (Prensa Cartaginés/Cortesía)

Geancarlo Castro ha sido una de las figuras del Cartaginés durante el semestre, con nueve goles entre el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana, por lo que su rendimiento llama la atención de otros clubes.

El atacante blanquiazul termina su contrato en diciembre y ya aparecen rumores sobre el interés de clubes como Herediano o Alajuelense.

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Geancarlo Castro se refirió al interés de Herediano

Hace unos días, el periodista Kevin Jiménez afirmó que los rojiamarillos buscaron al jugador, información a la que Castro se refirió puntualmente ante los medios que esperaban a la delegación brumosa en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego del partido disputado en Honduras ante el Olimpia.

“Sí, bueno, creo que ahora salió la opción ahí, que sacó Kevin. Para nadie es un secreto que ahorita el momento que estoy teniendo es muy bueno, es muy positivo, pero yo nada más estoy agradecido. Ahorita estoy enfocado en Cartaginés, estamos en una final centroamericana y a preparar el partido del domingo y estar 100% metido con el equipo”, respondió.

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El delantero dejó en suspenso su futuro

Cuando le consultaron directamente qué es lo que él quiere hacer, el futbolista no dijo mucho, pero hizo una pausa, soltó una risa y solo aseguró que en su momento se sabrá porque ahora está metido de lleno con su club.