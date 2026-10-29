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Así reaccionó la prensa de Honduras tras la eliminación del Olimpia ante Cartaginés

Periodistas hondureños califican la derrota como 'fracaso' y cuestionan la grandeza del club

Por Hillary Chinchilla Marín y Eduardo Rodríguez

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La eliminación del Olimpia a manos del Club Sport Cartaginés, en las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, provocó fuertes críticas en Honduras, donde periodistas y comunicadores calificaron el resultado como un fracaso para el conjunto merengue.

Los brumosos empataron 2-2 en Tegucigalpa y avanzaron a la final con un marcador global de 3-2, después de ganar 1-0 el encuentro de ida en Costa Rica.

El resultado también llevó al periodista hondureño Gustavo Roca a reconocer públicamente que se había equivocado al menospreciar al equipo dirigido por Amarini Villatoro.

Gustavo Roca pide disculpas al técnico de Cartaginés

Antes de la semifinal, Roca había asegurado que Olimpia eliminaría “caminando” al conjunto costarricense.

Sin embargo, tras la clasificación brumosa, el comunicador cambió su discurso, dijo que venía a dar la cara y envió un mensaje al entrenador guatemalteco.

“Felicidades a Cartago, perdón, profe, por poner en tela de duda su capacidad como técnico”, expresó.

El periodista también lanzó una fuerte crítica al club hondureño: “OLIMPIA, LA VERGÜENZA DEL FÚTBOL DE HONDURAS…”.

Cartaginés vs. Olimpia
Cartaginés eliminó al Olimpia de Honduras con un marcador global de 3-2 en las semifinales de la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Fracaso merengue”: las críticas de Julio César Cruz

El periodista hondureño Julio César Cruz también cuestionó el rendimiento del Olimpia mediante publicaciones en la red social X.

“¡¡FRACASO MERENGUE!!”, escribió después del empate 2-2 y la eliminación del equipo de Tegucigalpa.

Cruz calificó el resultado como una “vergüenza” y un “fracaso”, al tiempo que reconoció la capacidad de reacción de Cartaginés para conseguir su boleto a la final.

En otra publicación, el comunicador cuestionó que Olimpia continúe presentándose como el equipo más grande de Centroamérica.

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“Hay que decirlo tal cual: es una VERGÜENZA y un FRACASO de Olimpia”.

El creador de contenido hondureño Stalin Flores lamentó la eliminación de su equipo y utilizó una dura descripción para referirse a su actualidad. “El rey de copas se está acostumbrabdo al fracaso”, se lee en el encabezado de unos de sus videos.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis