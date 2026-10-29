Así reaccionó la prensa de Honduras tras la eliminación del Olimpia ante Cartaginés

La eliminación del Olimpia a manos del Club Sport Cartaginés, en las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, provocó fuertes críticas en Honduras, donde periodistas y comunicadores calificaron el resultado como un fracaso para el conjunto merengue.

Los brumosos empataron 2-2 en Tegucigalpa y avanzaron a la final con un marcador global de 3-2, después de ganar 1-0 el encuentro de ida en Costa Rica.

El resultado también llevó al periodista hondureño Gustavo Roca a reconocer públicamente que se había equivocado al menospreciar al equipo dirigido por Amarini Villatoro.

Gustavo Roca pide disculpas al técnico de Cartaginés

Antes de la semifinal, Roca había asegurado que Olimpia eliminaría “caminando” al conjunto costarricense.

Sin embargo, tras la clasificación brumosa, el comunicador cambió su discurso, dijo que venía a dar la cara y envió un mensaje al entrenador guatemalteco.

“Felicidades a Cartago, perdón, profe, por poner en tela de duda su capacidad como técnico”, expresó.

El periodista también lanzó una fuerte crítica al club hondureño: “OLIMPIA, LA VERGÜENZA DEL FÚTBOL DE HONDURAS…”.

Cartaginés eliminó al Olimpia de Honduras con un marcador global de 3-2 en las semifinales de la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Fracaso merengue”: las críticas de Julio César Cruz

El periodista hondureño Julio César Cruz también cuestionó el rendimiento del Olimpia mediante publicaciones en la red social X.

“¡¡FRACASO MERENGUE!!”, escribió después del empate 2-2 y la eliminación del equipo de Tegucigalpa.

Cruz calificó el resultado como una “vergüenza” y un “fracaso”, al tiempo que reconoció la capacidad de reacción de Cartaginés para conseguir su boleto a la final.

En otra publicación, el comunicador cuestionó que Olimpia continúe presentándose como el equipo más grande de Centroamérica.

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“Hay que decirlo tal cual: es una VERGÜENZA y un FRACASO de Olimpia”.

El creador de contenido hondureño Stalin Flores lamentó la eliminación de su equipo y utilizó una dura descripción para referirse a su actualidad. “El rey de copas se está acostumbrabdo al fracaso”, se lee en el encabezado de unos de sus videos.

OLIMPIA, LA VERGÜENZA DEL FÚTBOL DE HONDURAS…



Un equipo minúsculo, y por ahora, sin peso en Centroamérica. 🦁❌😔 pic.twitter.com/1W0EeD1m39 — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) October 29, 2026