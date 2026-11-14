Esto dijo Carlos Vela sobre Geancarlo Castro, Brian Farioli y Elías Aguilar y una posible llegada a Alajuelense

Los rumores sobre posibles fichajes de Alajuelense han tomado fuerza en los últimos días, de cara al torneo de Clausura 2027 y varios nombres han comenzado a sonar como opciones para reforzar al equipo rojinegro.

Carlos Vela, gerente deportivo de los manudos conversó con La Teja y salió al paso de esas versiones y aclaró cuál es la realidad sobre los supuestos intereses en jugadores como el argentino Brian Farioli, Elías Aguilar y Geancarlo Castro.

Farioli tiene 28 años y actualmente juega para el Marathón de Honduras, como mediocampista.

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El nombre de Brian Farioli (de pie, primero a la izquierda) ha sonado con fuerza, para ser refuerzo de Alajuelense. Foto: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“He visto los los los rumores y todo el ruido que se hace en redes sociales, pero no solo sobre Farioli, sino sobre diferentes jugadores y eso es normal en un club como la Liga.

“Pero la realidad es que Farioli es un buen jugador, jugamos contra ellos (Marathón) ahora en la Copa Centroamericana, pero así como Farioli hay muchos jugadores en el medio que son interesantes, que juegan bien, pero no estamos abriendo alguna negociación.

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“En este momento, estamos 100% enfocados en los retos que tenemos por delante, que es muy importante. Estamos muy ilusionados con el tetracampeonato de la Copa Centroamericana y con el cierre del torneo nacional, en donde estamos peleando la punta”, comentó.

Vela habló de Elías Aguilar (10) y su posible llegada a la LDA. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

No están negociando

Vela descartó además, la llegada del Profeta a las filas rojinegas.

“Respeto mucho la trayectoria de Elías. Tiene un nombre muy bien ganado en el país, con una carrera de muchos años, pero en este momento nosotros no hemos abierto ningún tipo de diálogo con ningún jugador del medio nacional”, afirmó sobre el capitán del Herediano.

Y sobre Geancarlo, quien tiene un pasado liguista y en la actualidad es de los goleadores del Cartaginés, con cinco tantos, aseguró:

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Geancarlo Castro es el actual goleador del Cartaginés. Foto. prensa CSC. (Foto: prensa CSC. /Foto: prensa CSC.)

“Geancarlo vive un presente muy bueno, ha sido importante en Cartaginés, ha metido goles importantes, ha sido un gran revulsivo, pero no hemos tenido diálogos o negociaciones con ningún jugador y bueno, en el caso de de Castro, no es distinto”, aseguró.