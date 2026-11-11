¿Nuevo refuerzo rojinegro? Conozca la razón por la que ligan a jugador internacional con Alajuelense

El semestre está entrando en la fase de definición, pero ya hay rumores en lo que se refiere al mercado de fichajes, siendo la Liga Deportiva Alajuelense un equipo al que se le vincula un refuerzo internacional.

El jugador que ha empezado a ser vinculado a Alajuela es Brian Farioli del Marathón, equipo al que la Liga eliminó en la fase de cuartos de final de la actual Copa Centroamericana, y que dejó buenas impresiones tras la serie ante los catrachos.

Farioli usa el 9 en el Marathón (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Si bien es cierto que en la Alajuelense nadie ha confirmado nada sobre esto, los rumores se empezaron a dar con los buenos comentarios de los rojinegros y porque el futbolista empezó a seguir a futbolistas manudos, siendo uno de ellos Washington Ortega, a quien, en una publicación reciente del arquero, el mediocampista le dejó un comentario: “máquinaaaaaaa”.

En La Teja hablamos con Gustavo Roca, periodista de Honduras, quien confirmó la situación del jugador con respecto a su cláusula y a un eventual interés de Alajuelense.

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“El futbolista tiene contrato hasta junio, pero hay una cláusula de salida que le permite salir por una mejor oferta y la cláusula de salida es muy pero muy baja, bajísima, no la recuerdo exactamente, pero es muy baja; cuando me contaron, dije que no lo creía”, explicó Roca a La Teja.

El reconocido periodista confirmó que en la Liga hay interés en que llegue próximamente.

Brian jugó ante Alajuela en los cuartos de Copa Centroamericana. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Alajuelense lo quiere, es una realidad, incluso antes del partido de vuelta de cuartos de final ya le habían escrito algo, pero si lo quieren, ahora que vaya a llegar, no lo puedo asegurar, pero existe interés”, señaló Roca.

El jugador es volante, y en caso de que se diera la hipotética llegada al club Erizo, habría que evaluar el tema del cupo de extranjeros, ya que con la salida de Jeison Lucumí quedan en el club Washington Ortega, Ronaldo Cisneros, Juan Pablo Añor y Ángel Zaldívar; no obstante, el mediocampista Malcom Pilone no está inscrito por su lesión del cruzado, pero podría regresar para el Clausura 2027.