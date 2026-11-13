Carlos Vela dio pistas del futuro de Óscar Ramírez en Alajuelense cuando termine el torneo

La continuidad de Óscar Ramírez en Alajuelense parece ir por buen camino, por lo que los manudos podrían contar con el Machillo por más tiempo.

Carlos Vela, gerente deportivo del equipo rojinegro, conversó con La Teja y dijo que sobre la mesa ya hay una oferta para que el técnico se quede en el banco.

Recordemos que a mediados de setiembre, Ramírez regresó a la Liga luego de la salida de Ismael Rescalvo y aunque firmó por el Apertura 2026, la dirigencia dejó claro que el timonel podría extender su ligamen en el equipo.

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Óscar Ramírez tiene todo sobre la mesa, para seguir como técnico de Alajuelense. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Él (Óscar) está contento, está muy entusiasmado con el club, con el proyecto, con el equipo. Está con mucha energía y le ha venido muy bien su regreso aquí con nosotros.

“La realidad es que nos hace pensar que estamos bien, por nuestra parte la intención es que Óscar siga y continúe en el proyecto, él lo sabe y tenemos una muy buena relación, tenemos interacción todos los días y lo vamos llevando de manera orgánica.

“Así funcionan las cosas con Óscar, a él le gusta tomarse su tiempo y sentir cómo se van dando las cosas, el equipo va viento en popa. Todo hace pensar que las cosas van por buen camino”, dijo el dirigente.

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Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense habló sobre la continuidad de Óscar Ramírez en el equipo. Foto: Fanny Tayver. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Oferta sobre la mesa

Vela agregó que a nivel contractual, todo está acordado y están a la espera del sí definitivo del entrenador.

“Francamente ya está todo acordado, incluso a nivel contractual, simplemente que la relación con Óscar es de amigos y el acuerdo que existe es que en diciembre, en función de cómo se sentía, decidía si continuaba o no, pero francamente ya está todo acordado desde su regreso con nosotros”, explicó el mexicano.

- ¿Se podría decir que se queda?

“Con Óscar es semestre a semestre, en términos de papelería y documentación todo está estipulado desde su regreso, o sea, desde que llegó estaba todo estipulado. El acuerdo que hicimos, que es más de caballeros, es que en diciembre definíamos si él continuaba en función de cómo se sentía”, comentó.

Wardy Alfaro se vinculará en enero a la Selección Nacional, para trabajar con Bryan Ruiz. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Ramírez perderá a Wardy Alfaro como asistente técnico, quien a partir de enero se integrará a la Selección Nacional, con Bryan Ruiz.

“Óscar es quien tiene más responsabilidad en este tema, él sabe cómo es la situación de Wardy y está pensando.

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“A él le gusta darse su tiempo para analizar qué tipo de perfil es el que podría complementarse con lo que tenemos, con las necesidades que pueda ver en el equipo, con el resto de los integrantes del cuerpo técnico y es una situación que depende directamente de Óscar y es él quien está sobrellevándola”, dijo.