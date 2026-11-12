Exportero de Alajuelense da su versión sobre la polémica entre Bryan Ruiz y Paté Centeno por Bayron Mora

Las palabras de Paté Centeno contra Bryan Ruiz por la convocatoria del arquero suplente de Alajuelense, Bayron Mora, a la Selección Nacional, han dado mucho de qué hablar, incluido para un exportero y experto en este campo, como lo es Paul Mayorga.

El exguardameta manudo, que en su momento se desempeñó en la Liga como preparador de porteros, conversó con La Teja para dar su perspectiva de esta polémica y sobre lo que él ve en Bayron Mora para estar en la nómina de la Sele para estos duelos amistosos en Ecuador y Argentina.

Exportero manudo habló sobre la polémica contra Bayron. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ya conocemos la forma de ser de Paté, no voy a excusarlo a él, ni de forma salomónica, ni de una u otra manera; Paté tiene razón, a nivel de selección siempre se ha llamado a los jugadores que tienen más ritmo y minutos jugados en un campeonato.

“Desde que yo era futbolista y más atrás, había que jugar bien y mostrarse para ser llamado, pero en este caso Bayron no ha tenido regularidad, ni trayectoria para ser convocado. Por eso le doy la razón a Paté por ese lado, la forma no sé si es la correcta”, apuntó el exfutbolista.

En su momento de críticas contra el timonel patrio, Wálter mencionó no solo a José David Vega de San Carlos, sino que nombró a Kevin Briceño, por lo que Mayorga dio sus valoraciones sobre estos guardametas.

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“Briceño ha sido regular en Cartago, tiene una sumatoria de partidos jugados y muchos años como para que lo consideren y en el caso de Vega, lo he visto poco, pero en los partidos que ha jugado, he visto que lo ha hecho muy bien y está jugando como titular.

“Que Paté defienda eso de que él juega, es correcto, eso debería ser un punto muy alto para escoger a un jugador que esté en la Selección Nacional, ya que hay que ganarse ese derecho”, mencionó.

Paul habló en el caso de que tampoco en la Liga se le haya dado la confianza suficiente a Mora en el arco.

“Sin faltar el respeto a Bryan, él lo conoce por los entrenamientos en Alajuelense, y cree que tiene condiciones, es una cosa que podría hacer que el club diga que Bayron pueda ser el portero estelar, ya que tiene condiciones hasta de selección mayor. Pero no ha sido así, cuando Ortega se lesionó y Bayron venía bien, se le quitó; entonces eso es jodido, el mismo club no le ha dado ese respaldo”, indicó.

Mayorga fue entrenador de arqueros en la Liga y exportero del club. (Adrian Soto D)

Acerca de las condiciones de Bayron u otros porteros que puedan ser llamados en el futuro, Paul enfatizó en la relevancia de la regularidad.

“Lo más importante no son las condiciones que tenga Bayron, o Briceño o David Vega o Abraham Madriz; tienen que tener regularidad de juego, ya que al final de cuentas eso pasa en la Sele, que mucho foráneo de repente no juega o lo hace muy poco y viene a la Sele a ser hasta titular y eso no ayuda al rendimiento de la Selección. Deberían ir jugadores regulares tanto a nivel local como internacional”, concluyó Mayorga.