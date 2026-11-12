El preocupante detalle con el que los jugadores de Costa Rica tendrán que batallar en Ecuador

La Selección Nacional tendrá un reto más en el partido amistoso ante Ecuador, y no solo se trata de medirse a figuras de talla mundial que tiene dicho país en su escuadra.

El estadio Olímpico Atahualpa de Quito será la sede de este encuentro amistoso; lo destacable de este reducto es su elevada altitud, aproximadamente a 2.850 metros sobre el nivel del mar.

Celso habló del factor de la altura para este duelo ante Ecuador. (JOHN DURAN/John Durán)

Para tener una idea, Quito tiene aproximadamente 1.700 metros más de altura que San José, donde regularmente juega la Tricolor como local, ya sea en el Estadio Nacional, en La Sabana, como suele ser, o en algunas ocasiones en el Ricardo Saprissa, en Tibás.

A su llegada al país sudamericano, el mediocampista de Costa Rica, Celso Borges, hizo referencia a esta condición que tendrán que afrontar los jugadores nacionales contra Ecuador, los cuales también se verán afectados por dicho aspecto, pero por jugar como locales, ya están acostumbrados.

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“A nosotros que nos ha tocado jugar en México, sí cambia bastante, es diferente por la capacidad que tenemos para hacer diferentes esfuerzos, pero no podemos poner ninguna excusa.

“Cambia un poco la adaptación, pero en nuestro juego se deben ver identificadas cosas que ya hemos entrenado”, explicó Borges a la llegada de la Sele a Quito.

Celso puso como ejemplo a México, en donde regularmente, por las eliminatorias o por partidos de Concacaf, juegan las diversas representaciones nacionales, ya sea por clubes o Selección. En la capital azteca, la altura aproximada es de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que el reto para Costa Rica, en cuanto a este aspecto, será superior este viernes, ya que la altura es mayor en Quito.

Borges explicó que se necesita tiempo para que Bryan logre implementar bien la idea. (JOHN DURAN/John Durán)

Al experimentado volante, también se le consultó acerca del tiempo que necesitan Bryan Ruiz y su cuerpo técnico para ver más reflejada su idea en la Sele.

“Eso lleva su tiempo, ya que cuando hay partidos, lo que se trabaja son dos días; después es preparar el partido y luego es el juego. Entonces no hay mucho tiempo y aventurarme a decir tiempos sería muy irresponsable, más bien, la cosa sería qué tan rápido nosotros podamos atender lo que necesita Bryan y hacerlo bien luego de recibir la información y trasladarla de buena manera”, concluyó el veterano futbolista de la Sele.

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El duelo entre la Selección Nacional y el combinado ecuatoriano será este viernes a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica. La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue en junio de 2023, también en un fogueo, que terminó con triunfo de los sudamericanos por 3-1.