Jesús Montero se metió entre los árbitros con más errores en el VAR y estos han sido los equipos más beneficiados y perjudicados por él

El penal no sancionado a Puntarenas el domingo encendió de nuevo la polémica arbitral. (JOHN DURAN/John Durán)

El error de Jesús Montero en el encuentro entre Saprissa y Puntarenas FC lo puso en la mira de la polémica, dado que su fallo causó grandes movimientos en la tabla de posiciones del Apertura 2026.

Tras acumular un error más desde la sala VOR, el silbatero suma cinco equivocaciones mientras ha estado a cargo del VAR, según las cifras recopiladas y publicadas por el periodista Joseph Fernández.

El reportero indicó que en total, desde que el VAR se implementó en Costa Rica en setiembre del 2024, se contabilizan 26 errores, todos reportados públicamente por la Comisión de Arbitraje.

De esos 26 yerros, 15 fueron cometidos solamente por tres árbitros: Benjamín Pineda, Yazid Monge y el domingo los alcanzó Montero.

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Jesús Montero y sus cinco errores en el VAR

Jesús Montero suma cinco errores en el VAR, el de más fallos junto a otros dos réferis. (Albert Marín)

El caso de Jesús es el más curioso, porque de sus cinco fallos, en tres el Saprissa resultó beneficiando, es decir, el 60% de sus errores fueron a favor del Monstruo, luego a Alajuelense en una ocasión y otra a Pérez Zeledón.

Fernández nos detalló que los errores de Montero se dieron en los últimos tres torneos, en los últimos quince meses.

El primero fue en la jornada cuatro del Apertura 2025, en el que no expulsó al morado Marvin Loría por una falta ante el Municipal Liberia; luego en la jornada 16 del Clausura 2026 no pitó un penal a favor Alajuelense por un agarrón de Gerald Taylor y el último es el penal que le perdonó a Mariano Torres el domingo.

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Las otras dos tortas fueron una falta que no se pitó de Celso Borges ante Pérez Zeledón que acabó en gol manudo en la jornada 14 del Apertura 2025.

Finalmente, en el Apertura 2026, el gol que le anuló a Fernando Lesme en el encuentro de la fecha 12 entre Herediano y Pérez Zeledón, encuentro que se realizó hace apenas tres semanas.

#ALDATO: Confirmado que era PK para PFC tras NUEVO ERROR del VAR (ya suma 26+1) 🚨



🗣️JESÚS MONTERO iguala a Benjamín Pineda y Yazid Monge como los VAR con MÁS ERRORES (5 cada uno) ❌



📝3 de los 5 errores de J.MONTERO “beneficiaron” a Saprissa (ago/2025, abr/2026 y nov/2026) 💥 https://t.co/js0qxVRfID — Joseph Fernández - #ALDATO 💎 (@InformeALDATO) November 10, 2026

Una falta que acabó en gol de Alajuelense ante Pérez Zeledón fue otro de los errores de Jesús Montero en el VAR. (JOHN DURAN/John Durán)

Los datos revelan que Montero es el árbitro VAR con más errores a favor de un equipo grande, dado que Monge no registra errores a favor del Saprissa y Pineda solo uno, según los datos de Joseph.

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Joseph Fernández defiende la importancia del VAR

Para el comunicador, el VAR es una herramienta superimportante en el fútbol de hoy, pero es claro que no es perfecta, aunque bajó mucho la incidencia de errores.

“El VAR en un muy alto porcentaje es justo. El VAR vino a mejorar, y lo ha hecho. Si hoy no existiera, quizás estaríamos hablando de más de 200 errores de los centrales que no se hubiesen podido corregir desde que se implementó la tecnología en el país.

“Todos los equipos se quejan y quejarán en algún momento, más si no están en una posición buena con su equipo, pero la interpretación seguirá existiendo. Y eso mantendrá los errores, porque hay muchas jugadas que no son blanco o negro. Nada en el fútbol es perfecto, y ellos son parte de esto”, comentó.

Henry Bejarano cuestiona la preparación de los árbitros VAR

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, datos como estos dejan mal parados a los árbitros y casos como el de Montero afirma que es necesario actuar y tomar acciones con su rendimiento.

“El problema es que acá ponen a alguna gente en el VAR que no sabe lo que es dirigir un partido en primera división, han tenido uno o dos partidos, no han dirigido ni en segunda. ¿Cómo quieren que así funcione entonces?

“El VAR tiene que estar con gente que haya dirigido mucho a nivel nacional e internacional y que tenga la capacidad para discriminar faltas como tiene que ser. Yo no me explico cómo teniendo cuatro o cinco monitores, contando con distintos ángulos y repeticiones,se tengan que equivocar tanto, no me lo explico”, dijo.

Para Bejarano, casos como el penal del domingo que no se pitó a favor de Puntarenas deberían ser un caso básico para determinar una acción.

“Para usted ser VAR debe tener prácticas de simulación, cosas que en la Federación no hay, eso es lo primero y segundo es la capacidad. Ponen a Jesús Montero y en realidad a él no se le puede culpar, porque no está capacitado para eso, hay que culpar a los que lo ponen ahí”, opinó.

Le consultamos a la Federación si se tomarán medidas con Montero ante sus repetidos fallos y su posición ante la preocupación por los errores; sin embargo, no respondieron a nuestras consultas.