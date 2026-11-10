Salen a la luz los audios del penal del partido Saprissa y Puntarenas

Salieron a la luz los esperados audios del VAR del partido entre Saprissa y Puntarenas con la polémica acción entre Kliver Gómez y Mariano Torres.

En la explicación de la jugada en el tiempo de reposición que pudo significar el empate a dos que hubiera cambiado drásticamente la tabla de posiciones se reconoció el error, ya que se explicó que se debía pitar como penal a favor del Puerto.

Se debió pitar como penal la jugada al final del Saprissa Puntarenas. (JOHN DURAN/John Durán)

“El jugador 20 de Saprissa corre hacia su posición y con su pierna izquierda provoca un contacto en la pierna derecha del jugador 25, lo que le hace perder el equilibrio y caer; no se juega el balón en ningún momento. Desde el punto de vista técnico, esta acción constituye una infracción por zancadilla imprudente al existir un contacto que provoca la caída”, se explicó sobre la jugada.

En el VAR no se hizo la revisión protocolaria, pero no se identificó el contacto como una falta para que se pitara penal, por lo que el VAR debió llamar al central para ver la jugada y pitara penal a favor de Puntarenas.

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“Hay un contacto abajo, se ve más una acción de juego en la que los dos van y se van tropezando; el defensor es el que golpea imprudente, pero ellos dos van corriendo, el defensor sigue en su línea y el delantero va a hacer un cambio; si bien es cierto que está en contexto el balón, me parece imprudente, pero puede reanudar”, dijeron los silbateros en la sala VOR.