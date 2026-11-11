Cartaginés vivió una locura con la preventa de entradas para la final de la Copa Centroamericana

Este miércoles se empezó a respirar la fiesta en Cartaginés de cara a la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense, pues arrancó la preventa de entradas.

Los precios van desde los 20 mil colones hasta los 70 mil colones y, desde antes de las 8 de la mañana, ya las filas se empezaban a notar con fiebres que desde temprano buscaban ser los primeros en lograr sus entradas para este duelo histórico ante el vigente tricampeón de Centroamérica.

Los brumosos tiene mucha ilusión de destronar a la Liga. (Eduardo Rodríguez /Eduardo Rodríguez)

Uno de los blanquiazules que llegó al Fello fue el periodista Rodolfo Méndez, quien no fue a comprar entradas, sino a darle cobertura al acontecimiento y de paso habló con La Teja sobre lo que se respira en la provincia por este duelo.

“Me recuerda esto a lo de hace cuatro años, con la gente haciendo fila para comprar entradas para la gran final ante la Liga. Es un ambiente importante y bonito para apoyar a Cartaginés. Esto hay que vivirlo, nada de triunfalismo, pero este ambiente previo hay que vivirlo y nadie le puede quitar esto a la gente de Cartago”, dijo.

El periodista comentó sobre el método que usó el cuadro blanquiazul para evitar que el estadio se llenara de liguistas y sobre las quejas de algunos por eso.

Rodolfo Méndez es abiertamente brumoso y llegó al Fello a sentir el ambiente de entusiasmo. (Eduardo Rodriguez/Eduardo Rodriguez)

“Los liguistas tienen 400 entradas en sol, nadie les quita que vengan a popular, así como Cartago va a tener por ahí de 900 en el Morera Soto. Nadie les dice que no vengan, pero en el Fello Meza hay que darle prioridad a los aficionados de Cartaginés, que se han venido a mojar a partidos perdidos. En mi casa yo hago una fiesta y soy el anfitrión, listo, no hay ningún problema”, señaló Méndez.

Para finalizar, Rodolfo fue explícito al decir que prefiere ganar la Centroamericana sobre el campeonato nacional, y de paso le dejó un recadito a quienes le bajan el piso a esta copa.

Los precios de los boletos van desde los 20 hasta los 70 mil colones. (Eduardo Rodríguez /Eduardo Rodríguez)

“Yo quiero los dos, pero voy por la Centroamericana, ya que los que le bajan el piso son los que no ganan, los que no están en la final. Es como el torneo de Copa, cuando lo ganó Cartaginés tres veces seguidas no valía, pero luego lo ganaron ellos y todo mundo aplaudía. Quienes le bajan el piso es porque no viven esta fiesta como la gente de Cartago que está en la final”, sentenció el comunicador.

Aficionados que hicieron fila para sus boletos hablaron con La Teja

Conversamos con hinchas blanquiazules que hicieron fila este miércoles por sus boletos y, a pesar de los precios, se sienten con ilusión y están de acuerdo con los montos para un duelo como este.

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“Venimos toda la familia, entonces junto a mi hijo compramos cada uno tres entradas, las de 20 mil colones en popular oeste, pero gracias a Dios tenemos la posibilidad de venir. Así como muchos disfrutan de un concierto, aquí como somos de la provincia hay que apoyar al equipo”, contó Froylán Durán, quien trabaja en construcción y llegó al Fello con su hijo Aarón desde las 6 a.m.

Sebastián Granados, de 19 años, fue otro brumoso que conversó con La Teja y que llegó pasadas las 8 de la mañana al estadio por su boleto.

Padre e hijo fueron juntos al Fello por sus entradas. (Eduardo Rodríguez /Eduardo Rodríguez)

“Voy a ir a oeste, me acuerdo del 2022 y toca, son los mismos precios, lastimosamente toca y ahora espero ver al equipo ganar, mi entrada son 20 mil, es un apoyo con mi abuela que me ayudó”, reconoció.

Otro aficionado que habló con este medio mientras estaba en la fila fue Carlos Roberto Navarro, quien expresó su inconformidad con quienes consideran caros los boletos, ya que estar en una final internacional es algo histórico.

“Tenemos que ver que es una final, eso no se da todos los fines de semana, estamos con un equipo privilegiado en el que los supuestos grandotes están fuera, Heredia fuera ya que ni siquiera clasificó (quedó en fase de grupos), Saprissa fue a un repechaje y Cartago y la Liga son los que dan la cara por Costa Rica, entonces los precios están bien. Ojalá todos los años estemos pagando eso en finales consecutivas que el equipo pueda llegar, es lógico y accesible”, comentó don Carlos, quien es socio en sombra, pero fue al estuche a buscarle entradas a los nietos.

Largas filas en el Fello Meza para conseguir sus entradas para la final de Copa Centroamerícana. (Eduardo Rodríguez /Eduardo Rodríguez)

William Rojas trabaja en el cuerpo de Bomberos y le contó a La Teja que saliendo de trabajar se fue directo al Fello, pasadas las 8 de la mañana, para conseguir entradas para él y su familia.

“Tomamos en cuenta que es una final centroamericana y si en el 2022 pagamos los 20 mil colones, ¿por qué no ahora?”, reveló don William, quien añadió que, como los que van son adultos, cada uno paga su boleto para que toda la familia pueda ir.

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Durante el tiempo que La Teja estuvo en el Fello este miércoles en la mañana, buscamos a algún manudo, pero todos decían ser brumosos y llegaron bien identificados, además de revelar que las entradas adicionales que iban a comprar eran solo para aficionados blanquiazules.