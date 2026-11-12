Se cancela amistoso de Costa Rica: esta es la razón que informó la Fedefútbol

Este jueves la Federación Costarricense de Fútbol informó que se canceló un amistoso que tendría la Tricolor este sábado.

Costa Rica iba a medirse con Estados Unidos en un partido de preparación de la categoría sub-17 masculina el 14 de noviembre, pero se canceló.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que se canceló amistoso ante USA. (FCRF/FCRF)

El comunicado que brindó la Federación señala que la razón por la que este encuentro no se llevará a cabo es que Estados Unidos anunciará su retiro de la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA, que se disputará en Catar en este año 2026.

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El duelo se iba a disputar en el país anfitrión de dicho Mundial, pero al no poder llevarse a cabo, la Tricolor seguirá en su campamento de preparación para su debut en la Copa del Mundo el 21 de noviembre ante Tanzania.

La Federación Costarricense de Fútbol mencionó en el comunicado que está trabajando en la opción de tener un nuevo amistoso que sustituya el que tenía programado ante los Estados Unidos.