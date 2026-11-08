Amarini Villatoro se une a Wálter Centeno y también tiró sus filazos a Bryan Ruiz

Amarini Villatoro también se quejó de la convocatoria de Bryan Ruiz en la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, es otra voz que se levantó este domingo para señalar las decisiones de Bryan Ruiz en su primera lista como seleccionador de Costa Rica.

Amarini Villatoro se queja por convocatoria de dos titulares de Cartaginés

Al entrenador chapín no le hizo gracia que le sacaran a dos titulares, Giancarlo Castro y Claudio Montero, para ir a entrenar tres días con la Selección de Costa Rica como sparrings y que no viajen a la gira de amistosos en Ecuador y Argentina.

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La queja del DT es similar a la que tienen en San Carlos con el arquero José David Vega, quien también irá como refuerzo para las prácticas.

“Tenemos un grupo casi completo con dos que van a selección, que en realidad fueron invitados, que ese es otro tema, que bueno hay que aprender también. Ahí era convocar a todos para mí y de ahí seleccionas a lo que tienes.

“Ya son jugadores profesionales para estar de sparrings, pero los muchachos están contentos con ir también, no les vamos a negar esa ilusión de ir”, comentó.

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Amarini cuestiona el discurso de Bryan Ruiz sobre los microciclos

Amarini señaló lo que, para él, son inconsistencias también en el discurso de Bryan Ruiz en la Tricolor porque lo de esta semana para él lo de esta semana es prácticamente un microciclo.

“Que ya no iba a haber microciclos en selección, que ya estaba todo probado, pero ahora sí va a haber; entonces nada, nos toca apoyar y concentrarnos en nosotros, recuperar jugadores importantes y llegar bien para el partido del lunes”, agregó.

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