Amarini Villatoro atendió a La Teja para hablar sobre su historia y cómo está moldeó su responsabilidad. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, está en la mira de muchos hoy por hoy, sus resultados lo tienen en lo alto, peleando el primer lugar del Apertura 2026 e instalado en la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense.

Antes de enfrentar una serie de partidos que será vital para los brumosos, el profe se sentó con La Teja a hablar de su vida, su historia, la cual explica su personalidad y el sello que tiene en su trabajo.

Desde que era niño, al chapín le ha tocado batallar con la vida, no arrugarse ante los retos y demostrar un liderazgo sobresaliente, primero para ayudar a sus hermanitos y luego hasta a su papá por pruebas duras que le tocó enfrentar.

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Amarini Villatoro: las responsabilidades que tuvo desde niño

¿Qué experiencias de su infancia o juventud marcaron su carácter para ser quién es hoy y cómo afronta la vida?

Siempre tuve, de niño, de adolescente, joven, la confianza de mis papás como un buen hijo; al ser el hijo mayor, me tocaron muchas responsabilidades desde temprana edad. Mis papás trabajaban y a los seis o siete años me tocaba darle biberón a mi hermanita de un año; esas responsabilidades tan tempranas me enseñaron a ser quien soy, a ser responsable y a tener esa libertad y confianza, a tomar decisiones a mi temprana edad.

Cuando tenía como doce o trece años, me daban una nota para que yo fuera el que recogiera mis calificaciones y yo lo hacía. Siempre fui muy responsable; le agradezco a mis papás que sabían que tenían un buen hijo y me daban esa confianza.

¿Siente que cargaba con responsabilidades que tal vez otros niños no cargaban para su época?

Sí, puede ser. Soy el mayor de cuatro hermanos, la vida era muy diferente. No existían redes sociales ni tantas distracciones y, con mis papás trabajando, a mí me quedaba claro que tenía que velar por mis hermanitos: a qué hora salían a jugar, dónde estaban, a qué hora regresaban.

Es una responsabilidad que tal vez no era mía, pero yo desde temprana edad comprendí que tenía que hacer el esfuerzo para ayudar a mis papás para subsistir. Vengo de un hogar de clase media. Hubo épocas difíciles en las que como mayor tenía que echar la mano en ese aspecto.

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La difícil prueba familiar que marcó a Amarini Villatoro

Amarini Villatoro fue desde muy joven, muy valiente para enfrentar las adversidades. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Usted relató en una entrevista que tuvo que enfrentar la enfermedad de su papá, que tuvo problemas con el licor en algún momento. Esa es una prueba muy difícil para alguien joven. ¿Cómo lidió con eso?

Claro, es donde más se te marca el sentido de responsabilidad, el que en un momento las cosas tengan que ser al revés, cuidar tú a tu papá y no que él te cuide a ti, que me pasó mucho en la adolescencia, tener que cuidarlo y llevarlo a la casa.

El problema del alcoholismo es una enfermedad que muchas veces el alcohólico no entiende que afecta más a su entorno que a él mismo incluso, pero yo como siempre lo he dicho, vivo agradecido con mi papá, que a pesar de eso fue una gran persona y que su trabajo hizo que nunca me faltara nada. Aprendí que no somos nadie para juzgar a nuestro papá; no hay ser perfecto en este mundo, solo Dios.

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El orgullo de su padre fallecido

Me imagino lo orgullosos que se debe de sentir de usted y de sus logros en general como persona y profesional.

Sí, claro, mi mamá sobre todo; mi papá ya falleció hace tres o cuatro años. Fue un momento difícil para nosotros. Dios sabe por qué hace las cosas. Yo sé que en algún lugarcito ahí en el cielo debe estar orgulloso.

Cuando yo inicié en mi carrera como técnico, él vio mis primeros títulos en Guastatoya y sé que está muy orgulloso de lo que estamos logrando.

Amarini Villatoro estudió Derecho, pero terminó dedicándose al fútbol

Amarini Villatoro va de nuevo ante Alajuelense para tratar de llevarse la Copa Centroamericana. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Usted sacó la carrera como abogado, ¿qué pasó con eso? ¿La ejerció?

Sí, sí, claro, saqué el título, pero no la ejercí porque al final me dediqué a esto.

De su formación como abogado hay cosas que ha aplicado en su carrera en el fútbol, tal vez con el jugador o en los banquillos. ¿Se parecen en algo?

Cualquier carrera universitaria te da sobre todo educación, conocimiento. La carrera de abogado y notario, la licenciatura en Ciencias Jurídicas es de mucha lectura, estar metido en eso, de saber de leyes, de seguir un orden, patrones y creo que esa parte me ha ayudado a mí.

Al fútbol podríamos agregarle eso, el ser un entrenador muy metodológico, muy ordenado, en cuanto a su día a día, en su trabajo diario y su planificación. En la gestión con el grupo también ayuda que uno tuvo esas prácticas de un juicio penal, civil, de estar en el litigio, algo que suma claro.

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El entrenador de Cartaginés defiende a su equipo como un abogado

Uno lo oye a usted hablando en conferencias de prensa, explicando sus puntos y, en efecto, parece más un abogado defendiendo a su cliente ante cualquier cosa.

Sí, puede ser así, porque yo defiendo una causa y la defiendo a muerte; eso, quiera que no, me ha traído algunos inconvenientes, pero creo que es parte de. Asumo la responsabilidad, porque me siento como un cartaginés más, con el escudo bien puesto en el pecho.