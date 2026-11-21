Machillo Ramírez fue franco sobre lo que piensa de Amarini Villatoro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, fue muy claro y conciso este sábado cuando le consultaron sobre su rival en el banquillo de este lunes, Amarini Villatoro.

Con el técnico chapín, el Machillo se jugará por segundo año seguido el título de la Copa Centroamericana. El año pasado lo hizo cuando el guatemalteco dirigía al Xelajú, en su país, y ahora lo hará en el banquillo del Cartaginés.

Villatoro ha sido firme para defender a los brumosos y decir lo que piensa sin mucha vuelta, aunque esto no pueda gustar mucho a Alajuelense. Sin embargo, en una entrevista con La Teja tuvo solo halagos para Óscar Ramírez.

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Machillo Ramírez elogió el trabajo de Amarini Villatoro en Cartaginés

El manudo fue por la misma línea y elogió lo que ha conseguido Amarini Villatoro hasta el momento.

“Los periodistas han destacado mucho la labor que ha realizado el profesor Amarini, un técnico con mucha capacidad que ha hecho de Cartago un gran equipo. Ustedes (prensa) han hablado que ha hecho las cosas muy bien este torneo.

“Tenemos todo el respeto por lo que es Cartago, es bonito que en este caso haya una final costarricense. En lo personal me parece que es un buen muchacho, muy amable, hemos hablado y no tengo ninguna queja con él.

“Es un técnico que ha ido en un progreso y que en estas instancias ya tiene un nombre importante, que ha destacado”, explicó.

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Óscar Ramírez y Amarini Villatoro volverán a enfrentarse antes de la final

Antes de la final de la Copa Centroamericana, se verán una vez más este lunes cuando los rojinegros reciban a los blanquiazules en el estadio Alejandro Morera Soto por la fecha 17 del Apertura 2026.

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