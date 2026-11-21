Óscar Ramírez habló sobre los jugadores en duda para el encuentro ante Cartaginés. (JOHN DURAN/John Durán)

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, fue muy claro sobre las fichas con las que no podrá contar para el encuentro del lunes ante el Cartaginés.

Óscar “el Machillo” Ramírez confirmó a los futbolistas que estarán de baja y a cuáles les está dando tiempo para ver si pueden recuperarse para jugar ante los brumosos.

“(Alexis) Gamboa sí, está ya casi que fuera, (Rashir) Parkins está golpeado y lo voy a esperar a mañana, (Ronald) Matarrita ahí anda, puede ser”, comentó.

LEA MÁS: Amarini Villatoro habló como pocas veces de Alajuelense, Óscar Ramírez y si tiene algo contra la Liga

Tres jugadores de Alajuelense no volverán hasta el próximo torneo

Ramírez aclaró que pese a que jugadores como Santiago van der Putten, Malcom Pilone y Guillermo Villalobos ya se ven entrenando, estarán disponibles para jugar hasta el otro torneo, por lesiones en los ligamentos cruzados de la rodilla.

“Con van der Putten es la segunda vez, entonces por eso hemos ido un poco más lento para ir tranquilos”, indicó.

LEA MÁS: Ronaldo Cisneros no pierde la ilusión y tiene con Alajuelense un objetivo entre ceja y ceja

Por su parte, Gamboa sufrió un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, dolencia que lo sacó del torneo, como prácticamente lo confirmó el DT.