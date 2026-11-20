El delantero Brian Farioli, cuyo nombre sonó con fuerza en los últimos días para reforzar Alajuelense, está feliz de la vida en su actual club, el Marathón de Honduras y hasta el momento, ningún equipo ha mostrado interés formal por el jugador.

Rolando Peña, vicepresidente del Marathón aseguró a Deportes TVC, previo al juego contra el contra el Real España, por la Liga Nacional de ese país, que el argentino está feliz en el club y con un amplio contrato.

“En este momento no ha habido un club, hondureño, ni extranjero que haya mostrado interés con la junta directiva, estos son temas que se dan normalmente en redes, informaciones que aparecen que no son correctas.

Brian Farioli (de pie, primero a la izquierda) no llegaría a Alajuelense. Foto: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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“Hay que esperar que termine el torneo y se luego se va planteando la posibilidad de que un jugador salga, pero no hemos recibido ofertas por el jugador”, afirmó.

Contento, cómodo

Farioli firmó con el Marathón por dos años.

“Le quedan tres torneos más y al final esto es así, cuando hay interés se ponen las partes de acuerdo y puede haber una posibilidad.

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“Pero hasta el momento seguirá jugando con Marathón, es un jugador que se siente bien acá, está cómodo y salvo que decidiera no continuar, pero en este momento no pasa por ahí”, comentó.