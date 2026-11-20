Alajuelense y Cartaginés cerrarán la jornada 17 del torneo de Apertura 2026, un juego que se verá como la antesala de la final de la Copa Centroamericana.

Los leones recibirán a los brumosos, este lunes 23 de noviembre, a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto y la Comisión de Arbitraje dio a conocer al equipo que se encargará de impartir justicia en este duelo.

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Juan Gabriel Calderón dirigirá el juego entre Alajuelense y Cartaginés. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las designaciones de los silbateros

Juan Gabriel Calderón fue designado como réferi central y lo acompañarán Juan Carlos Mora, Andrés Arrieta y William Mattus. Brayan Cruz será el encargado del VAR y Diego Salazar será su asistente.

Este compromiso es vital, en las aspiraciones de ambos equipos por seguir sumando en la tabla. Saprissa es líder con 31 puntos (diferencia de gol de +16), los brumosos son segundos con la misma cantidad de unidades (diferencia de gol de +12); Sporting FC es tercero con 30 unidades y la LDA es cuarta con 29 puntos.

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