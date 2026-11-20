El exjugador Windell Gabriels encontró en la privincia de Guanacaste una misión que le llena el corazón: ayudar a familias que viven en condición de pobreza y brindarles herramientas para salir adelante.

Desde hace cinco años, el exdelantero de equipos como Alajuelense, Pérez Zeledón y la UCR reside en Liberia, en donde trabaja con organizaciones y fundaciones en proyectos de impacto social que buscan transformar vidas.

Luego de colgar los tacos, Gabriels se dedicó a estudiar y se involucró en asesorías políticas y desarrollo de iniciativas para organizaciones.

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Windell Gabriel's fue delantero de equipos como Alajuelense y Pérez Zeledón. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Windell es gestor de proyectos y estudió Biotecnología y también llevó algunos cursos de Ingeniería Industrial y en la actualidad, asegura que el estar en esta provincia responde a un llamado de Dios y representa una satisfacción que hasta ahora encontró.

El exdelantero de 41 años debutó en el 2003 con los leones. En el 2009 se convirtió en legionario, cuando jugó para el Msida Saint-Joseph FC de Malta y en el 2013 se retiró con el equipo universitario.

Un cambio radical en su vida

- ¿Qué lo motivó a trasladarse a Liberia?

Creo que tengo un llamado de Dios para estar en esta zona, a lo largo de muchos años estuve en distintas dinámicas laborales y deportivas que me han preparado para ayudar a muchas personas.

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El exjugador vive en Liberia con su hijo Ty. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

- ¿Específicamente a qué se dedica?

En este momento estoy con organizaciones y fundaciones, desarrollando proyectos. Cuando dejé el fútbol comencé a estudiar, tuve la posibilidad de trabajar en proyectos en la Asamblea Legislativa y eso me llevó a desarrollar proyectos para apoyar a organizaciones.

Digamos que hacemos un tipo de consultoría y hasta el momento, se han concretado unos 50 proyectos que han cambiado vidas en la zona.

Atendemos familias en pobreza extrema, las ayudamos para que puedan capacitarse y cambiar sus vidas, para que puedan desarrollar emprendimientos, todo está destinado para que esa familia pueda contar con una fuente de ingresos.

- ¿Cuánto lo llena saber que está ayudando a tantas personas a salir de la pobreza?

Siento que es el llamado que me hizo Dios, por años, el fútbol, la política, el estudio me enseñaron muchas cosas y me llena mucho el corazón entender que estoy trabajando para el Señor y el ver a la gente con un trabajo, con un proyecto.

Cuando empecé en el fútbol, mi primera convocatoria fue para participar en la final de la Copa de Campeones de Concacaf, ante Saprissa, en el 2004, en la que la LDA fue campeón y en ese tiempo yo no entendía por qué estaba jugando fútbol.

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Windell es pastor en la Iglesia Bíblica El Buen Pastor. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Después me salí del fútbol y en un momento estaba de presidente del Parlamento Agropecuario Nacional y tampoco entendía por qué estaba en esa posición, tuve una empresa grande, pero no entendía por qué estaba ahí si no lo merecía y ahora, que veo a las familias sí entiendo porqué estoy acá y esa es mi alegría.

En Costa Rica hay muchas necesidades y nosotros tenemos que entender que nacimos para servir, para ayudarle a otros. Que no podemos quedarnos con el beneficio propio, que hay que ver más allá.

De nunca olvidar

- ¿Qué fue lo más bonito que le dejó el fútbol?

Estoy muy agradecido, porque el fútbol me dio a entender que podía lograr muchas cosas y gracias al fútbol mantengo contactos con algunos exjugadores que me han ayudado a darle oportunidad a algunos talentos en la zona y claro que me gusta ver partidos, sigo el fútbol de cerca.

- ¿Hay algún momento que lo marcó en su carrera?

Estaba en Pérez Zeledón, regresaba a la Liga y tenía chance para ir a otros equipos, pero la LDA me respaldó y reconoció en aquel tiempo el jugador que yo era.

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Fue una de las mejores temporadas para mí y recuerdo que la LDA me dio el número 10 y eso me marcó mucho, no puedo olvidarlo, era muy representativo, porque la Liga Deportiva Alajuelense es una institución muy grande y eso me permitió crecer como persona y como jugador y lograr muchas cosas con las que cuento hoy.

- ¿Su corazón es rojinegro?

Totalmente. He visto que los cambios han sido difíciles y no ha habido chance de que en la Liga entiendan que hay que darle espacio a los procesos.

Siento que es importante entender que necesitamos un proceso largo, que nos permita apuntar a cosas diferentes, pero como somos cortoplacistas no nos tomamos ese chance.

Windell (24) se formó en las ligas menores de Alajuelense. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

En este momento, siento que va a clasificar y tengo la esperanza de que pueda ser campeones en diciembre.

- ¿Amigos en el fútbol?

Tengo muchos, pero hay dos personas que son muy especiales para mí: Kendall Waston y Roy Myrie.

Roy me ayudó mucho cuando estaba en el alto rendimiento de Alajuelense, me regaló unos tacos, para que yo pudiera jugar y eso marcó mi vida y luego yo pude hacer lo mismo con otros jugadores, para que fueran exitosos.

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A Kendall lo conocí cuando estaba en Saprissa, a veces lo ponían de defensor, de delantero y yo estaba en la UCR, un día lo invité a almorzar a mi casa y ahí formamos una linda amistad, que se mantiene hasta el día de hoy.

Recuerdo que para la eliminatoria a Rusia 2018, yo le había hablado de cómo saltar, de qué forma era que debía hacerlo y así fue como hizo el gol que nos llevó al Mundial y eso me llena el corazón.