El torneo de Apertura 2026 entra en una fase clave y la jornada 17 promete grandes emociones.

Este viernes se reanuda el campeonato nacional, con el juego entre Escorpiones y San Carlos, equipo que sigue buscando meterse en la siguiente fase del certamen.

Pero sin duda, el plato fuerte será el lunes cuando Alajuelense reciba al Cartaginés en el Estadio Alejandro Morera Soto. Este partido es la antesala de la final de la Copa Centroamericana, en la que los dos equipos ticos buscan la corona.

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Alajuelense recibirá a Cartaginés, este lunes 23 de noviembre, a las 8 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En este momento, el Deportivo Saprissa es líder con 31 puntos y en segundo lugar está Cartago con la misma cantidad de unidades. Los morados dberán visitar a Pérez Zeledón este sábado y llegan forzados a ganar para asegurar la cima.

Sporting FC está en el tercer puesto, con 30 puntos, y en el cuarto lugar se ubica Alajuelense, con 29 unidades. Los pupilos de Andrés Carevic tiene una complicada salida, pues deben visitar el Inter San Carlos.

El equipo de Wálter Centeno aún tiene una ligera esperanza de avanzar a la siguiente fase, pero su panorama es complejo: tiene 26 puntos y está en el sexto lugar.

En el sétimo puesto aparece Inter San Carlos con 20 puntos, Puntarenas FC está en el octavo lugar con 19, Herediano con 15 en el octavo puesto, Escorpiones con 13 en el noveno lugar y el colero es Pérez Zeledón, con 11 unidades.

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La programación

Así será la jornada 17 del Apertura 2026

Viernes 20 de noviembre:

- Escorpiones vs San Carlos, estadio Ricardo Saprissa, 8 p.m. Transmisión por FOX.

Sábado 21 de noviembre:

- Puntarenas FC vs Herediano, estadio Lito Pérez, 5:30 p.m. Transmisión por FOX.

- Pérez Zeledón vs Saprissa, estadio Municipal de Pérez Zeledón, 8 p.m. Transmisión por FUTV.

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Saprissa visitará San Isidro de El General para enfrentar a Pérez Zeledón. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Domingo 22 de noviembre:

- Inter San Carlos vs Sporting FC, estadio Carlos Ugalde, 4 p.m. Transmisión por FUTV.

Lunes 23 de noviembre:

- Alajuelense vs Cartaginés, estadio Alejandro Morera Soto, 8 p.m. Transmisión por FUTV.