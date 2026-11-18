Este 19 de noviembre sale el videojuego más esperado de los últimos tiempos, el Grand Theft Auto 6, algo que genera mucha expectativa, ya que la última entrega fue en el 2013.

Han pasado 13 años desde el último juego de Rockstar de esta saga y en esos años, el fútbol de Costa Rica ha sufrido muchos cambios.

Herediano era el vigente campeón en el 2013 con el GTA V. (MEYLIN AGUILERA)

El primero desde la pasada entrega del GTA es que, en aquel entonces, el Saprissa tenía 29 títulos, Alajuelense 28 (en septiembre, antes de que la Liga ganara en ese torneo otra estrella) y el Herediano era el vigente monarca tras vencer a Cartaginés y obtener su cetro número 23.

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Actualmente, el Team es el campeón, pero cuenta con 32 trofeos, uno más que los erizos, mientras que los morados sacaron una ventaja importante de 40 estrellas.

En aquel entonces el Cartaginés aún no había ganado su cuarto título y la racha iba por 73 años, hasta que en 2022 lograron romperla.

Saprissa logró sacar una importante ventaja en títulos entre el GTA V y el que sale este jueves. (Mayela López)

Desde el GTA V, a la fecha, además de estos clubes, San Carlos fue campeón por primera vez en el 2019 al vencer a Saprissa, además del recordado trofeo que consiguió Pérez Zeledón ante Herediano en el 2017.

En el apartado internacional, en este lapso del 2013 al 2026, Saprissa sumó un cetro, la Liga Concacaf 2019; Herediano consiguió su primer trofeo en 2018, mientras que la Liga fue la que más llenó las vitrinas con las ediciones del 2020, y después con la Copa Centroamericana 2023, 2024 y 2025. Además, disputará el 2 y el 6 de diciembre la final para buscar el tetracampeonato contra Cartaginés.

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Otro de los grandes cambios que ha tenido el fútbol de Costa Rica es con Keylor Navas, quien, para el lanzamiento del videojuego en 2013, ni siquiera se pensaba que podría llegar al Real Madrid. Sin embargo, al año siguiente, tras Brasil 2014, hizo realidad su sueño tras un Mundial que en la cabeza de los ticos nunca se pensó que podría ocurrir al alcanzar esos históricos cuartos de final.

Alajuelense ha sido logrado muchos títulos internacionales en estos 13 años. (Rafael Pacheco Granados)

La Sele ya había participado en Italia 90, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006; sin embargo, días antes de la salida de la quinta entrega de esta saga, ya Costa Rica había conseguido el boleto a Brasil.

En aquellos años, el fútbol nacional contaba con un campeonato de 12 equipos y ahora son 10. Para aquel entonces aún estaban clubes como Santos o el mismo Guanacasteca; pese a no estar en la Primera División, sí tenían licencia para competir, algo que no ocurre hoy en día.

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Jorge Luis Pinto era el timonel de la Tricolor en aquel lejano 2013, mientras que actualmente es Bryan Ruiz, que para el GTA V jugaba en la Premier League, en el Fulham.

Cartago logró su estrella 4 entre la salida de la quinta entrega con la del GTA 6. (Rafael Pacheco Granados)

Los cambios en cuanto al fútbol internacional

En lo que se refiere a la Champions League, el Real Madrid tenía nueve y pasó a 15 orejonas, mientras que el Barcelona pasó de 4 a 5.

Equipos como el PSG y el Manchester City nunca habían llegado siquiera a una final y ahora el París suma dos cetros y los ingleses uno.

En ese momento, el vigente campeón del mundo era España y, curiosamente, hoy lo es también; no obstante, en el 2014 Alemania sumó una estrella más, Francia su segunda en el 2018 y Argentina con Messi consiguió la ansiada tercera estrella en 2022.

Cuando salió GTA V, Navas no había llegado al Real Madrid. (Darko Vojinovic/AP)

Fiebre relacionada con el fútbol espera con ansias el GTA 6

En La Teja hablamos con Daniel Sanabria, encargado de prensa de Alajuelense, quien contó su cambio del GTA V al nuevo que sale este jueves.

“En 2013 estaba en la universidad y, al mismo tiempo, realizando mi práctica profesional en el desaparecido Canal 9. Eran años de mucho aprendizaje, pero siempre había espacio para disfrutar de los videojuegos. GTA V fue uno de esos lanzamientos que marcaron una época”, dijo.

Daniel Sanabria está con muchas ganas de jugar GTA 6.

“Actualmente, en Liga Deportiva Alajuelense tenemos una dinámica que nos exige mucho tiempo y compromiso, pero más que un trabajo, es algo que disfrutamos día a día. Sin embargo, hay cosas que se mantienen intactas y los videojuegos siempre serán una parte fundamental de mi vida. Es una pasión que me acompaña desde niño”, dijo el popular Ruso.

En cuanto a lo que más espera del GTA 6, esto fue lo que nos dijo el manudo al respecto.

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Grand Theft Auto 6 sale este 19 de noviembre.

“Cuando salió GTA V, tuvo un impacto enorme y elevó las expectativas sobre lo que podía ofrecer un mundo abierto. De GTA VI espero un mundo abierto sin precedentes en la saga y, por qué no, en toda la industria. No solamente un mapa enorme por el que podamos desplazarnos, sino un mundo que tenga vida propia, que se sienta auténtico y que nos permita experimentar situaciones diferentes cada vez que jugamos. La expectativa es enorme”, agregó Sanabria.

El mismo jugador de la Liga, Luis Díaz, habló con La Teja para comentarnos sobre el lanzamiento del GTA 6.

“Cuando salió GTA V, estaba en el cole y cada moneda que recogía la ahorraba para así ir a los videojuegos zero para alquilar por una hora el Play y así jugar GTA V, ya que en ese entonces no contaba con consola. Después tuve un padrino postizo, que el hijo de él se convirtió como en hermano, y todos los viernes y fines de semana me quedaba en la casa de él para jugar. En ese momento entrenaba todos los días y después de cada entrenamiento me iba al polideportivo a entrenar atletismo; jugaba futsal. Después de esos 13 años, mi vida ha cambiado mucho”, dijo.

Luis Díaz es un fiebre del GTA. (Foto: prensa LDA. /Foto: prensa LDA.)

“Hay gran expectativa alrededor de este nuevo GTA 6; se espera que la historia esté increíble y también que los gráficos, las nuevas interacciones y personajes vengan cargados de mucha emoción y energía. Nosotros, como deportistas, sabemos que siempre tenemos que priorizar el descanso y los entrenamientos para así dar lo mejor en el día a día. Y cada vez que tengamos descanso, disfrutar un poco del juego”, mencionó.