Alonso Solís reveló el día que Alajuelense lo hizo llorar

Alonso Solís reveló un secreto que tenía muy bien guardado, y es el día que, por culpa de Alajuelense, acabó llorando.

El exjugador morado, en el programa El Mundialito, contó que en la final que la Liga venció al Sapri en la Cueva, en 1991, terminó con lágrimas en los ojos.

Alonso Solís lloró con el título de la Liga sobre la S en 1991 en la Cueva. (redes/Instagram)

“Con gol de Austin Berry, todavía me acuerdo porque me puse a llorar, es verdad, me acuerdo el arranconazo, se lleva a Max Sánchez y mete el gol, yo me pegué una llorada, yo era un chiquito, tenía 13 años”, confesó el Mariachi.

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Los manudos derrotaron 3-1 al Monstruo en aquel entonces para dar la vuelta olímpica en Tibás, algo que no volvieron a hacer desde el 2005, que se coronaron monarcas del Clausura 2005 en el reducto del máximo rival; no obstante, en ese entonces, eran torneos largos, por lo que luego Alajuela jugó una serie con Pérez Zeledón con la que acabó alzando el cetro nacional.