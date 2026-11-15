Carlos Vela dice claramente qué va a buscar Alajuelense contratar en el próximo mercado de fichajes

En Alajuelense están entusiasmados por lo que viven y aunque todavía tienen objetivos importantes por cumplir en el Apertura 2026 y en la Copa Centroamericana, la dirigencia ya tiene claro qué necesita reforzar para los próximos meses.

Carlos Vela, gerente deportivo de la Liga, conversó con La Teja y confirmó que aprovecharán el cupo de extranjero que quedó vacante en la institución, tras la salida de Jeison Lucumí y confía en el regreso de jugadores como Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos, quienes quedaron fuera todo este año por lesión.

Además, el dirigente hizo un balance positivo del mercado de fichajes anterior, pese a que el equipo tuvo que afrontar nueve bajas, entre ellas varias por lesión.

El dirigente destacó el rendimiento de incorporaciones como Juan Pablo Añor, Yeison Molina y Roan Wilson, así como el crecimiento de Luis Díaz y Kenyel Michel, quienes han ganado protagonismo en el equipo.

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La llegada de Yeison Molina (atrás) a Alajuelense se ve como uno de los puntos altos en el club. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Ilusionados

- ¿Cómo describe el momento que vive Alajuelense?

El presente lo vemos con mucha ilusión, estamos muy contentos de estar de nuevo en una final de Copa Centroamericana.

No es sencillo acceder a esas instancias y nos llena de orgullo y en cuanto al torneo nacional, el cierre nos llega en un buen momento, el equipo ha venido de menos a más, hoy viene acumulando una racha importante de partido sin perder.

Ojalá que este cierre podamos refrendarlo con estos dos partidos que quedan en el torneo nacional y enfocarnos en diciembre de lleno a las instancias finales y la búsqueda de los títulos.

- ¿Qué valoración hace de la planilla?, porque al inicio de la temporada se decía que el equipo no se había reforzado lo suficiente...

El mercado pasado fue bastante complejo porque sí tuvimos muchas bajas, arrancando con los cuatro lesionados que son Santiago (Van der Putten), Guillermo (Villalobos), (Isaac) Badilla y (Malcom) Pilone.

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La salida de Jeison Lucumí (izquierda) permite a los liguistas contar con un cupo de extranjero. Foto: tomada de X LDA. (X: Alajuelense/X: Alajuelense)

A un lado de esos cuatro, tuvimos cinco bajas en función de la planeación deportiva, que fueron (Joel) Campbell, Kenneth Vargas, (Alejandro) Bran, José Alvarado y Elián Quesada.

Entonces, al haber nueve bajas, era prácticamente una reconstrucción del equipo y había que ser muy acertados en los fichajes para poder competir y estar en estas instancias finales. Francamente creo que la valoración es positiva, o sea, llegaron tipos como Juanpi (Añor), que ha rendido bien, como (Yeison) Molina, que era fundamental en cubrir las bajas de Santi y de Memo en esa posición.

La llegada de Roan Wilson, que hoy está en Selección Nacional a la par de John Paul Ruiz, que ambos en base al rendimiento que han tenido con nosotros han vuelto a Selección y ni qué decir de Kenyel (Michel) que está peleando el goleo.

Luis Díaz es otro jugador que ha venido a más, el momento actual que está viviendo Luis Díaz ha sido importante para el cierre de estos últimos partidos y esperamos que esta dinámica se mantenga, porque sabemos que va a ser importante para conseguir los objetivos.

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Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense habló de lo que se viene para el club en los primeros meses del 2027. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Además, contamos con el regreso del Pipo (Giancarlo González) y creo que hasta ahora el mercado fue positivo y para el próximo semestre más que pensar en cantidad, estamos hablando en calidad y seguramente no apuntaremos a tener tanto volumen de refuerzos, pero sí jugadores que puedan hacer diferencia.

- ¿En qué líneas están pensando en reforzarse para el Clausura 2027?

Estamos en una etapa en la cual estamos con un ojo en la competencia, pero con el otro pensando en lo que viene y los retos que tendremos el siguiente semestre y por supuesto que el equipo se va a reforzar, eso es un hecho.

Hoy tenemos un cupo de extranjero disponible que de fijo vamos a utilizar y vemos con optimismo el regreso de Santi y de Memo Villalobos, que son jugadores con los que no contábamos este semestre y esperamos contar con ellos y aunado a ellos seguramente reforzaremos en alguna otra posición por ahí, pero eso va un poco en el análisis que hagamos con Óscar y que estamos en ese proceso.

- ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar como gerente deportivo?

Creo que un club como Alajuelense te obliga a tomar decisiones permanentemente y casi todas ellas son difíciles.

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Francamente te podría decir que casi siempre las decisiones de la salida de jugadores o la salida de entrenadores son las más difíciles, porque al final cortar procesos deportivos es duro. Entonces, yo te podría decir que la salida de jugadores y entrenadores son las decisiones más difíciles que toca tomar en mis puestos.