Carlos Vela habló sin rodeos sobre la deuda de Ángel Zaldívar con Alajuelense

Aunque Ángel Zaldívar ha sido cuestionado por su cuota goleadora, en Alajuelense confían y apoyan al delantero mexicano, quien poco a poco va mejorando su nivel de la mano del técnico rojinegro Óscar Ramírez.

Carlos Vela, gerente deportivo del equipo liguista, destacó su compromiso diario y afirmó que, dentro y fuera de la cancha, el futbolista tiene el respaldo de sus compañeros y sus anotaciones recientes han sido determinantes para el presente que vive la LDA.

“Ángel es un tipo muy querido en el camerino; es un tipo que en el día a día es muy entregado, siempre da el 100 por ciento y, por ende, tiene el cariño y el respeto de sus compañeros.

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Carlos Vela habló de la mejoría de Ángel Zaldívar, en Alajuelense. Foto: concacaf.com (Concacaf.com/Concacaf.com)

“Siempre se ha hablado de que nos hubiese gustado que llegasen más goles, pero la realidad es que hoy está encaminándose, ha anotado un par de goles importantes; por ejemplo, el gol contra Marathón que nos dio vida en Honduras.

“Ahora marcó un penal contra Escorpiones y el hecho de que los compañeros le cediesen el penal y la manera como festejaron el gol con él, es reflejo del cariño que se le tiene.

“Deseamos que mantenga esa tónica para el cierre, que sus goles siempre van a ser bienvenidos y serán importantes para conseguir los objetivos”, comentó el dirigente erizo.

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Salida inminente

Vela también habló de la situación de Kenyel Michel, quien regresó a préstamo a la Liga por este semestre procedente del Minnesota United de la MLS.

Kenyel Michel no seguirá en Alajuelense después del 31 de diciembre. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“La situación con Kenyel es muy clara y se habló desde la propia llegada de él; llegó a préstamo y finaliza el 31 de diciembre. Él tiene contrato con el Minnesota, tiene que regresar a la dinámica con su equipo y se debe a las decisiones con Minnesota.

“Alajuelense es su casa y aquí siempre va a tener un espacio en función de su compromiso y la disciplina y el trabajo que ha mostrado. Pero a nivel contractual y de compromisos, el 31 de diciembre vence su vínculo con nosotros”, comentó el gerente.