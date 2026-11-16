El especialista Willy Gálvez habló con La Teja luego de que Alajuelense dio a conocer la lesión que sufrió el defensa Alexis Gamboa este viernes en el partido contra Ecuador.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que Alexis Gamboa sufrió un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. El cuerpo médico de LDA determinó que el jugador seguirá un tratamiento conservador, sin necesidad de cirugía”, informó el conjunto erizo al respecto.

Gamboa estaría alrededor de tres meses fuera. (Rafael Pacheco Granados)

El doctor le explicó a este medio en qué consiste lo que sufrió Gamboa y el escenario que se le aproxima.

“Analizando la mecánica de la lesión, el jugador de Alajuela sufre un trauma severo; la rodilla se dobló como si fuera una v, y la parte contralateral, es decir, la interna, ese ligamento se estirara.

“Las lesiones de ligamento colateral se clasifican en tres grados: el uno es leve, el dos moderado y el tres severo, ya que es ruptura, pero por la información de que hay un manejo conservador, no es grado tres; sin embargo, por la mecánica de la lesión, en las imágenes que hemos visto, consideramos que tiene un 2-3; es decir, rompió fibras, pero no totalmente”, explicó el médico.

LEA MÁS: Alexis Gamboa mandó este mensaje luego de conocer la lesión de rodilla que tiene

Con base en la experiencia de don Willy, él nos brindó un tiempo aproximado durante el cual el jugador estará fuera de las canchas.

“Sin tener exactamente cuál es el grado, y tomando en consideración lo que observé, considero que la lesión podría andar en unos tres meses de recuperación, ojalá antes, pero considero que tres

“No considero algo rápido tipo grado uno, que es de un mes, un dos puro serían dos meses, pero por la imagen del impacto y cómo se abrió, calculo que regresaría en tres meses”, concluyó el experto.

Don Willy considera adelantó que Gamboa no volverá a las cancha hasta 2027. (Aionso Tenorio)

Con este veredicto, el futbolista se pierde todo lo que resta del semestre con la Liga, en el que se disputa la final de la Copa Centroamericana ante el Club Sport Cartaginés a inicios de diciembre, además del cierre de la fase regular y, posteriormente, la etapa de semifinales y final, en la que los leones se juegan el cetro 32, sumado al tetracampeonato a nivel internacional.