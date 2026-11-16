Alajuelense ya brindó el parte médico de lo que tiene Alexis Gamboa en su rodilla izquierda: sufrió un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, algo menor a lo que parecía.

Ya salió el parte oficial de la lesión de Alexis. (shu/FCRF)

El defensor de la Tricolor y de Alajuela aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje por vía de una historia de Instagram.

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“A veces nos asustamos y pensamos que Dios nos suelta o que es injusto, pero luego nos recuerda que Él solo prueba nuestra fe, el amor y la creencia que tenemos en los planes de Él. La familia siempre es la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Pero no dejo de agradecer cada oración contestada por Dios. Gracias a todos los que han rezado. Definitivamente, solo Dios es capaz de demostrarnos que es capaz de los milagros siempre y cuando tengamos fe”, compartió Alexis en su Instagram.