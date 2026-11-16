Pablo Gabas analiza el juego Argentina vs. Costa Rica y le da consejos a Bryan Ruiz

Este martes juega Argentina ante Costa Rica en un duelo amistoso, pero para Pablo Gabas significa algo muy especial por sus raíces argentinas y por el país en el que vive desde hace muchos años.

La Sele viene iniciando un proceso con Bryan Ruiz al mando como técnico, en el que perdió ante Ecuador el pasado viernes (2-0), mientras que la Albiceleste es la vigente bicampeona de América y acabó en el segundo lugar del pasado Mundial; sin embargo, tras el retiro de Lionel Messi de la Selección, hay diferencias importantes.

Gabas tendrá el corazón dividido en el amistos entre la Sele y la Albiceleste. (JOHN DURAN)

En La Teja, conversamos con Gabas para conocer su perspectiva acerca de este encuentro en el que, en primer lugar, se le hizo la consulta hacia dónde le tiraba más el corazón de cara a este compromiso.

“Es algo muy particular, sabemos que es un partido amistoso, entonces uno lo ve con mucha más calma, entendiendo que Argentina está en una situación distinta, en una era pos-Messi, mientras que Costa Rica en una reestructuración con un nuevo técnico; son realidades distintas, pero en este caso nos dividimos el corazón porque, a pesar de que mis hijos nacieron acá, tienen muchas costumbres que están en el sur del continente y eso hace que estén constantemente hablando de fútbol”, dijo Pablo.

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En caso de que este juego fuera hipotéticamente en un escenario de más presión, tipo una Copa América, Gabas explicó cómo haría en un caso de esos.

“Yo creo que iría medio tiempo con cada uno, es que tengo muchos compañeros que juegan en la Selección Nacional de Costa Rica y Argentina con mis familiares, pero ahora nos debe mucho este partido como tal y al estar en suelo tico, que Bryan esté a la cabeza y los jugadores con los que tengo una relación; me gustaría que a Costa Rica le vaya bien, ya que a nivel país lo necesita”, indicó el exvolante de Alajuelense.

Gabas es naturalizado costarricense. (GRACIELA SOLIS)

Sobre esta nueva Argentina sin Leo Messi

Pablo comentó sobre cómo ve esta nueva era de la Albiceleste sin Lionel y cómo ve a la selección y a los aficionados a partir de este momento.

“Tienen que volver a reconstruir, es un equipo del que siempre esperábamos y seguíamos a Lionel Messi donde él fuera; producto de eso Argentina acompañaba mucho, y no se sabe si en su totalidad estará lleno el estadio; con un Messi se agotaban muchas horas antes los boletos”, apuntó.

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“Argentina tiene buenos y jóvenes jugadores que le van a dar a Argentina para dos o tres Mundiales, mientras que Costa Rica está arrancando con Bryan y está probando”, añadió el exfutbolista.

Gabas comentó acerca de las figuras de esta selección ahora que los focos no apuntan hacia la figura de Messi.

“Tienen varios jugadores que, por su juventud y las ganas de ganarse un lugar, pueden destacar como: Nico Paz es uno, Mastantuono es otro, Soulé de la Roma; luego los consolidados como Enzo Fernández y Mac Allister, que hay que ver si tienen participación, pero son jugadores que vienen apuntando fuerte en distintas ligas. En Argentina se les ve mucho, pero entendiendo que quieren tener un protagonismo importante después de Messi”, indicó Gabas.

Gabas quiere que le vaya bien a la Sele con Bryan al mando. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Sobre Costa Rica con Ruiz de técnico

El exjugador opinó sobre su percepción de Bryan como entrenador de la Tricolor para iniciar este nuevo proceso.

“Desde la experiencia, creo que está arrancando, como ha ocurrido con otros entrenadores alrededor del mundo; está con fuerza y ganas, ideas nuevas, pero en la selección hay que demostrarlo con resultados, la gente quiere ganar, y más cuando ves el lado de Panamá que termina en la Final Four, te da por cuestionar por qué no estamos nosotros ahí”, mencionó.

Al excapitán erizo le alegra ver que Ruiz tomó el reto con juegos tan bravos como estos, a pesar de ser amistosos.

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“Creo que lo de Bryan es empezar a ver; son partidos muy duros estos, pero me alegra que los haya agarrado. Ecuador y Argentina pasan buenos momentos, pero Bryan tendrá que mostrar una cara distinta, que para eso se le trajo”, acotó.

Gabas le mandó unos consejos al timonel patrio, en general, para su trayectoria como técnico, más allá del juego ante Argentina.

“Lo importante es escuchar mucho a tu cuerpo técnico, escucharlo de alguna manera asertiva, ya que sabemos que eso te puede llegar a ayudar y a sumar posibilidades para seguir creciendo”, concluyó Gabas.