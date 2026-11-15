Alexis Gamboa sorprendió con un mensaje tras la lesión que sufrió con la Sele

Luego de sufrir su lesión en el amistoso de Costa Rica ante Ecuador, este viernes, el defensor Alexis Gamboa reapareció para dar sus primeras impresiones después de tener que abandonar la concentración con la Tricolor.

El zaguero ya está en el país tras llegar este sábado y fue diagnosticado con una lesión en su rodilla izquierda por la fuerte entrada del jugador ecuatoriano John Yeboah, cuando el zaguero apenas llevaba un minuto en cancha.

Alexis Gamboa publicó sus primera palabras tras su lesión en la rodilla izquierda este domingo en Instagram. (ARMANDO PRADO/AFP)

Gamboa compartió una historia en su Instagram personal en la que, con un mensaje de Dios, expresó sus primeras palabras públicas tras el duro momento que le tocó afrontar.

“Todo pasa por una razón. Tal vez hoy no lo entiendas, tal vez duela, tal vez parezca injusto, pero todo en la vida tiene un propósito. Dios permite procesos para fortalecerte, no pares.

“Lo que hoy te duele, mañana te dará testimonio. Confía, suelta, aprende y sigue adelante. Lo mejor todavía está por venir. Dios siempre tiene “un plan para ti”, puso Alexis en su Instagram.

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El futbolista estaba convocado para el duelo contra los ecuatorianos y argentinos, pero ahora solo le queda recuperarse lo mejor posible de su rodilla, en el tramo final del semestre en el que, con su club, Alajuelense, va a disputar el tetracampeonato de la Copa Centroamericana a inicios de diciembre ante Cartaginés, y, en estas próximas fechas, el liderato y el pase a semifinales del Apertura 2026 para luchar por el cetro 32 con los erizos.