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Ecuatoriano que lesionó a Alexis Gamboa rompió el silencio y dijo esto de la jugada

John Yeboah habló en su Instagram sobre la jugada contra Alexis

Por Eduardo Rodríguez

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El jugador de Ecuador John Yeboah fue quien lesionó a Alexis Gamboa después de una fuertísima entrada contra el defensor tico, y luego de horas en silencio, el futbolista habló de la acción.

El jugador de la selección ecuatoriana y del Venezia de Italia publicó una historia en su Instagram en la que le ofreció disculpas al futbolista nacional que, tras un minuto dentro del campo, terminó lesionado.

John Yeboah fue el que lesionó a Alexis Gamboa con su dura entrada.
John Yeboah fue el que lesionó a Alexis Gamboa con su dura entrada. (IG John Yeboah/IG John Yeboah)

“Alexis Gamboa, siento mucho lo que pasó ayer (viernes); desde luego, no fue a propósito. Espero que te sientas mejor. Que Dios te bendiga”, puso el atacante de Ecuador junto a una foto del partido en la que sale el defensor costarricense.

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La Fedefútbol hizo oficial la lesión de Alexis, pero sin dar mucho detalle, solo que era en la rodilla izquierda y que iba a viajar de regreso a Costa Rica, por lo que no estará en Argentina para el amistoso del martes.

John Yeboah se disculpó con Alexis.
John Yeboah se disculpó con Alexis. (IG John Yeboah/IG John Yeboah)
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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis