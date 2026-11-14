Ecuatoriano que lesionó a Alexis Gamboa rompió el silencio y dijo esto de la jugada

El jugador de Ecuador John Yeboah fue quien lesionó a Alexis Gamboa después de una fuertísima entrada contra el defensor tico, y luego de horas en silencio, el futbolista habló de la acción.

El jugador de la selección ecuatoriana y del Venezia de Italia publicó una historia en su Instagram en la que le ofreció disculpas al futbolista nacional que, tras un minuto dentro del campo, terminó lesionado.

John Yeboah fue el que lesionó a Alexis Gamboa con su dura entrada. (IG John Yeboah/IG John Yeboah)

“Alexis Gamboa, siento mucho lo que pasó ayer (viernes); desde luego, no fue a propósito. Espero que te sientas mejor. Que Dios te bendiga”, puso el atacante de Ecuador junto a una foto del partido en la que sale el defensor costarricense.

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La Fedefútbol hizo oficial la lesión de Alexis, pero sin dar mucho detalle, solo que era en la rodilla izquierda y que iba a viajar de regreso a Costa Rica, por lo que no estará en Argentina para el amistoso del martes.