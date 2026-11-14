Ticos explotaron e hicieron esto con jugador de Ecuador que lesionó a Alexis Gamboa

Aproximadamente un minuto duró Alexis Gamboa en cancha antes de ser lesionado por una entrada de John Yeboah, algo que los ticos se cobraron contra el jugador de Ecuador, el cual fue víctima de mensajes de odio.

En el Instagram de John Yeboah, en su última publicación, en la que se encuentra jugando para su equipo en Italia, el Venezia, del 18 de octubre, se pueden encontrar mensajes de costarricenses que lo tachan de “mala leche” por la fuerte entrada que lesionó al defensa de la Tricolor.

Alexis Gamboa se lesionó tras una dura entrada de John Yeboah. (ARMANDO PRADO/AFP)

“Aprenda a jugar. Con esa entrada de m.... era cárcel vs. Gamboa de Costa Rica”, le puso José Vega.

“Tenías que lesionar al tico, bestia, jugando por no descender”, le comentó junto a un emoji de un lindo caballito Meli Barrantes, la cual hizo referencia al club donde juega y lo que disputa en el fútbol italiano.

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“El karma existe. Te acabas de pasear en la temporada de un mae que venía haciendo un trabajo excelente. Mala leche”, le tiró Josuar McCarthy.

“Malp... Mal intencionado, asco de jugador”, le escribió el usuario Andrés Guzmán en el Instagram del futbolista ecuatoriano.

“Eres un malaleche, ¿cómo le entras así a un colega si él también tiene familia? Pronto te visitará el karma”, le soltó el usuario de Instagram Artavia0909 contra Yeboah.

John Yeboah fue el que lesionó a Alexis Gamboa con su dura entrada. (IG John Yeboah/IG John Yeboah)

La Fedefútbol reportó que Alexis Gamboa efectivamente está lesionado de la rodilla iaquierda y que, tras el juego en suelo ecuatoriano, viajó a Costa Rica, por lo que no estará contra Argentina, a la espera de los estudios que indiquen de cuánto es el alcance de la lesión sufrida tras la entrada de Yeboah en el amistoso que acabó 2-0 para los sudamericanos.