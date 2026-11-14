Malas noticias para Óscar Ramírez que ahora tendrá que correr para buscar soluciones

Alexis Gamboa está lesionado, así lo confirmó la Fedefútbol tras el duelo ante Ecuador sobre la situación en la rodilla izquierda del defensa, lo cual le deja a Alajuelense una situación de mucha incertidumbre de cara al cierre del campeonato y para la final de la Copa Centroamericana ante Cartaginés.

Al momento de la redacción de esta nota, no se ha informado sobre el alcance de la lesión de Alexis, pero la situación no pinta para nada positiva, lo cual podría provocar que los rojinegros tengan que ver cómo solucionan sus problemas en la parte baja, donde tienen un hospital.

A Óscar Ramírez se le complicó el asunto en la parte defensiva. (Jose Cordero/José Cordero)

Desde el semestre anterior, Santiago Van der Putten y Guillermo Villalobos se lesionaron del ligamento cruzado de la rodilla, por lo que para este torneo nacional, y para la final internacional contra los brumosos, no van a estar; incluso se perderían el inicio del Clausura 2027.

Sumado a este par, antes del parón por la fecha FIFA, Giancarlo “Pipo” González fue baja por la muerte de su padre, pero en el último clásico en el Ricardo Saprissa, el zaguero pidió cambio en el inicio del segundo tiempo tras una aparente dolencia muscular; no obstante, no se profundizó en el alcance exacto de la baja.

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A estas bajas, ahora hay que agregar la de Alexis Gamboa, quien ha tenido un semestre complejo tras recientemente recuperarse de otra lesión, para volver a sufrir otra que, por lo rudo de la entrada del jugador John Yeboah, de Ecuador, aparenta que dejará al liguista un tiempo fuera a falta de muy poco para que se disputen los títulos de la temporada.

Fedefútbol informó que la lesión de Alexis es en la rodilla. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez tiene disponibles actualmente, para la zona defensiva, a Yeison Molina, quien ha tenido muchos minutos en el semestre; Farbod Samadián, futbolista que al inicio de campaña jugó varios encuentros; y Aarón Salazar, jugador al que ha usado en otras posiciones como lateral o en la mitad del campo, además de ver si logran recuperar a Pipo tras el parón FIFA.

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Aunque no es la misma posición, Ronald Matarrita también sufrió una lesión muscular antes del parón FIFA, en el juego contra Motagua por las semis de Copa Centroamericana, siendo el lateral izquierdo otro jugador que en la línea defensiva le puede generar más dolores de cabeza al Macho.