Bryan Ruiz encontró motivos para sonreír pese al 2-0 ante Ecuador

Bryan Ruiz, técnico de la Selección Nacional, dijo sentirse satisfecho con lo que mostró el equipo patrio en el juego amistoso ante Ecuador, este viernes por la noche.

El timonel compartió sus impresiones tras la derrota 2-0 contra los sudamericanos, y para él, el primer tiempo ante el equipo de Marcelo Gallardo fue parejo y en la segunda parte, la lesión de Alexis Gamboa, así como la expulsión de Diego Mesén cambiaron el modelo de juego.

“La verdad, estoy satisfecho con muchas cosas que vi hoy (viernes), sabíamos que nos íbamos a enfrentar a jugadores de mucho nivel, muchas cosas que pedimos se dieron, encontramos la bola al frente.

LEA MÁS: Fedefútbol confirma malas noticias para Alexis Gamboa y de una dio a conocer a su sustituto

Bryan Ruiz se mostró satisfecho con lo que mostró la Selección Nacional ante Ecuador. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Enfrentamos un primer tiempo parejo, lastimosamente, con la lesión de Gamboa se hizo el cambio, pero llega la expulsión y se nos puso cuesta arriba: aun así defendimos bien, con un hombre menos.

“Me voy satisfecho con lo que vi, sentir el roce de jugadores de alto nivel es importante para nosotros y hay que seguir trabajando”, dijo en conferencia de prensa.

“Siempre lo dije, en el fútbol se gana, se pierde y se empata, estamos preparados para todo tipo de resultados”. Bryan Ruiz, técnico de la Selección.

Primera derrota

Ruiz recalcó que sobre el mediocampo hizo un planteamiento para que Costa Rica pudiera competir con los volantes rivales y sintió que durante los primeros minutos se hizo un buen trabajo.

LEA MÁS: ¡Duro debut! La Tricolor de Bryan Ruiz cayó ante Ecuador en su primer amistoso

“Creamos un par de chances, ya después nos costó porque Ecuador tiene jugadores de alto nivel ahí. Siento que el primer tiempo fue parejo, a excepción del gol que nos metieron (Jordy Caicedo), quiero que sigamos mejorando.

Costa Rica cayó 2-0 ante Ecuador. Foto: prensa FCRF. (Prensa FCRF/Cortesía)

“Fue un partido durísimo, si no se hubiera dado la lesión, siento que hubiera sido un partido parejo, no estamos felices con la derrota”, manifestó.

Esta es la primera derrota en la era Ruiz. Los anteriores juegos, por la Liga de Naciones, ante Nicaragua y Haití los cerró con victoria y esto dijo del proceso que viene comenzando.

“Siempre lo dije, en el fútbol se gana, se pierde y se empata, estamos preparados para todo tipo de resultados.

LEA MÁS: Esto dijo Carlos Vela sobre Geancarlo Castro, Brian Farioli y Elías Aguilar y una posible llegada a Alajuelense

“Me sentiría triste si no hubiéramos hecho lo que pedimos y el resultado sería secundario, pero creo que el equipo hizo un buen trabajo, luchó bastante bien, jugó de tú a tú, me gusta que tuvimos personalidad para tocar la pelota; los muchachos jugaron sin miedo”, comentó.