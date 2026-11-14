¿Puede perjudicarle a Alexis Gamboa su lesión por seguir jugando unos minutos? Especialista lo aclara

Luego de sufrir la entrada de John Yeboah, Alexis Gamboa se mantuvo dentro del campo unos minutos, pero su rodilla no dio más y salió de variante.

Muchos tildaron a Gamboa de irresponsable por el ratito que se mantuvo en cancha después del golpe tan fuerte que recibió. Es por eso que en La Teja conversamos con el doctor Esteban Campos, quien nos comentó si eso pudo o no agravar la lesión.

Gamboa jugó unos minutos más luego de la lesión en la rodilla. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“No, es muy normal que en el ámbito deportivo profesional haya lesiones que sucedan con mucha adrenalina, donde el jugador está caliente; es normal que el jugador lo pueda minimizar. Entonces algunos piden al médico tratar a ver si puede continuar, pero es más algo emocional y del calor del momento, pero que tras probar se da cuenta de que definitivamente hay algo que no está bien; es algo que sucede con frecuencia.

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“Decir que se va a lesionar más, la verdad, no lo creo; es un hecho comprobar que el jugador diga que no puede seguir pese a que mentalmente quiera; ahí a los médicos nos da un parámetro de la magnitud de la lesión; eso dice que es algo que no es menor, pero no creo que continuar cinco minutos más agrave la lesión”, agregó.

El especialista asegura que no es irresponsable, ni por parte del jugador ni por parte del médico, dejarlo unos minutos, a pesar de que muchos lo puedan tachar así.

Esteban Campos no considera que los minutos que se mantuvo Alexis generen cambios en su lesión final. (Esteban Campos/Esteban Campos)

“No, ya que es muy difícil; los médicos en cancha no tenemos todos los instrumentos para tomar algunas decisiones de un diagnóstico cercano al 100%. Se revisan jugadores en contexto de adrenalina y de que no quieren salir; eso hace que el médico no tenga todos los argumentos y darle la oportunidad al jugador para poder seguir. Hay que decirlo: ningún jugador quiere salir; a veces es necesario que el jugador se convenza de que no puede continuar. Entonces no hay que tirarle responsabilidades a nadie; es algo muy frecuente que pasa en el fútbol”, sentenció el experto.