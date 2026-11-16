Henry Bejarano reveló un detalle poco conocido del polémico gol de Marcelo Sarvas a Herediano en 2011

El reconocido exárbitro Henry Bejarano habló del recordado y polémico gol de Alajuelense a Herediano en la final del 2011 en la que la Liga se coronó campeona en el Rosabal Cordero.

Los florenses reclamaron fuera de juego del brasileño, pero no se señaló y el juego acabó con la Liga tricampeona en penales; no obstante, Bejarano confesó algo que ocurrió antes del partido.

Bejarano contó el episodio de la camisa que le dedicó Herediano tras el gol de Sarvas.

Rodolfo Villalobos era el presidente de la Comisión de Arbitraje. Ese día, el cuarteto estaba integrado por Jeffry Solís, Leonel Leal, Marvin Ramírez y yo, como cuarto árbitro. Resulta que Rodolfo llegó al camerino e hizo un cambio, porque Marvin se retiraba. Entonces, pasó a ser asistente uno y Leal quedó como asistente dos. Todos dijimos que estaba bien, porque él era el jefe. El gol de Sarvas viene de la jugada en la que participó Marvin Ramírez”, explicó.

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Henry luego comentó sobre la camisa de Heredia que le hicieron con el recordado “Benjarano” en la espalda.

“Luego viene la famosa historia de la camisa de Bejarano. Dijeron que Cristian Oviedo me había regalado una camiseta de la Liga, pero eso nunca ocurrió. Al día siguiente, Herediano salió con eso de la camisa. Se dijo que yo había tomado una camiseta de la Liga como conmemoración, pero eso es mentira”, sentenció.