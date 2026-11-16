¿Quién es Droppy Gómez? Así juega el futbolista que suena para reforzar a Saprissa

El rumor sobre un posible interés del Saprissa en el futbolista Rodrigo Gómez, del Motagua, comenzó a circular hace varios días y, con el paso del tiempo, ha cobrado cada vez más fuerza.

El jugador del Motagua de Honduras finaliza su contrato el próximo diciembre, así que eso le daría más facilidad para ser fichado por un club como el morado.

Droppy acaba contrato en diciembre. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tras estos rumores, en La Teja conversamos con el periodista hondureño Julio Cruz, quien nos comentó acerca de las características del futbolista.

“Es un 10 nato, un futbolista conductor; la mayor virtud que tiene es el golpeo de balón, sobre todo en el balón parado; él maneja el perfil derecho”, explicó el periodista.

Julio le mencionó a La Teja la situación del jugador con el vigente campeón de Honduras, en la que el Droppy no ha tenido muchos minutos.

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“No es un futbolista de ida y vuelta que les vaya a ayudar en la marca, ya que es un jugador por arriba de los 30 años. En Motagua se le vence el contrato en diciembre, y lo que hemos consultado es que es bien complicado que renueve. El director técnico le ha perdido la confianza, casi no ha tenido minutos, es suplente y, pues, él tampoco está muy contento, pero en síntesis es un 10 nato con gran remate de fuera del área, tiro libre y tiros de esquina”, añadió el hondureño.

Mariano Torres finaliza su contrato en diciembre y aún es una incógnita su futuro, por lo que en caso de que el Droppy llegue al club, podría ser un relevo para el vigente capitán morado.

Droppy podría ser el relevo de Mariano que acaba contrato en diciembre. (Jonathan Jimenez Flores/jonathan Jimenez)

El Droppy cumplirá los 34 años el próximo mes de enero y es de nacionalidad argentina. Ha jugado un total de 11 encuentros con el Motagua en este semestre de la Liga de Honduras, en el que ha acumulado un gol y dos asistencias con los vigentes campeones del fútbol catracho.

El rumor empezó a sonar en el país por medio del comunicador Álvaro de la Rocha, quien mencionó el supuesto interés del equipo de Tibás, por lo que en La Teja le hicimos la consulta directa a Saprissa sobre Gómez, pero no recibimos respuesta.