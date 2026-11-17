Alajuelense está en una nueva final de la Copa Centroamericana y en La Teja queremos que usted disfrute de este partidazo en el estadio Alejandro Morera Soto.

El partido entre los leones y Cartaginés será el domingo 6 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la Catedral rojinegra y estaremos regalando cinco entradas dobles para que viva este duelo único en el estadio.

Participar es muy fácil: lo único que debe hacer es completar el formulario (https://forms.gle/JwSKbhr4V2BVcXXF6), con sus datos personales.

LEA MÁS: Carlos Vela dice claramente qué va a buscar Alajuelense contratar en el próximo mercado de fichajes

El juego entre Alajuelense y Cartaginés será el domingo 6 de diciembre, en el estadio Alejandro Morera Soto. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tome nota

Además, es importante que siga las siguientes indicaciones:

Descargar la app de La Teja : (https://lateja.deeplink.andesmobile.app/download) Seguir nuestro canal de YouTube ( https://www.youtube.com/@LaTeja_crc) Seguir el perfil de los periodistas Yenci Aguilar (yenciaguilarcr) y Ricardo Silesky (ricardosileskyh) en Instagram Enviar captura de pantalla del seguimiento al Whatsapp (6196-2513 ) Responder dentro del plazo establecido.

El sorteo se llevará a cabo el viernes 4 de diciembre a las 9 a.m. ¡Mucha suerte!