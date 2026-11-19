Alajuelense anunció la preventa de entradas para el juego de vuelta de la final de la Copa Centroamericana, que será ante Cartaginés, el domingo 6 de diciembre, a las 6 de la tarde, en el estadio Alejandro Morera Soto.

La dirigencia dio a conocer que, cumpliendo con las disposiciones de la Concacaf, el equipo brumoso contará con el 5 por ciento del aforo de la Catedral rojinegra, en la localidad de platea oeste preferencial, costado suroeste.

Un total de 900 aficionados blanquiazules llegarán al estadio liguista, procedentes de la Vieja Metrópoli y “la totalidad de las entradas será entregada directamente al Club Sport Cartaginés, institución que tendrá a su cargo el proceso de venta y distribución entre sus seguidores, el valor de las entradas será de ¢24.000″, informó el club.

El juego de vuelta entre Alajuelense y Cartaginés, por la Copa Centroamericana será el domingo 6 de diciembre. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los precios de los boletos

La institución dio a conocer además que los asociados podrán acceder a la preventa exclusiva de 72 horas, iniciando este jueves 19 de noviembre a las 4 p.m. y finalizando el próximo domingo 22 de noviembre a las 4 p.m. Durante este espacio cada asociado podrá adquirir un máximo de tres entradas.

Una vez concluido este período, se abrirá la venta al público en general por medio del sitio oficial www.boleterialaliga.com, según la disponibilidad de localidades.

Los precios de los boletos son:

- Popular norte: ₡15 mil

- Popular oeste: ₡15 mil

El partido será el domingo 6 de diciembre, a las 6 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Foto: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- Gradería oeste ₡17

- Gradería norte: ₡17 mil

- Gradería este: ₡17 mil

- Platea oeste: ₡20 mil

- Platea oeste preferencial: ₡24 mil