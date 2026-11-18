Les llegó el momento a los aficionados de Alajuelense que estaban a la espera de tener la oportunidad de ir a la final de la Copa Centroamericana en el Fello Meza ante Cartaginés.

La preventa de boletos para la final de Centroamérica ya finalizó. (Eduardo Rodríguez/Aficionados del Cartaginés hacen fila en las afueras del estadio Fello Meza para conseguir entradas para la final.)

Por una semana, los blanquiazules sacaron los boletos en preventa con una serie de requisitos para asegurarse de que la gran mayoría de entradas fueran para brumosos; no obstante, los de la Vieja Metrópoli informaron que ya la venta es general.

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En caso de que los manudos quieran asistir al Fello Meza este 2 de diciembre a alentar a los erizos, ya pueden comprar boletos sin ningún requisito, pero solo les queda campo en popular sur, en ese sector la entrada cuesta 20 mil colones y en norte (22 mil colones). Pueden comprarlas por medio del sitio web cscartagines.com/boletería.

Días atrás, el conjunto blanquiazul informó que en los sectores popular oeste, sombra central y lateral, plateas y palcos ya estaban agotados.

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Para este duelo, a la Liga se le brinda un porcentaje del 5% de entradas para sus aficionados, los cuales estarán en el sector sur.