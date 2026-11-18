La Selección Nacional de Costa Rica sufrió una humillación que dio la vuelta al mundo tras caer 7-0 ante Argentina, en un amistoso disputado en Córdoba, donde una espectacular jugada de Nico Paz dejó en evidencia a tres defensores costarricenses.

El resultado provocó burlas en redes sociales y titulares contundentes de importantes medios internacionales que destacaron el dominio de la Albiceleste y el complicado estreno de Bryan Ruiz como técnico de la Tricolor.

Una de las acciones más comentadas fue el tercer gol argentino, cuando Paz superó con potencia la marcación de Juan Pablo Vargas, Carlos Mora y Francisco Calvo, antes de sacar un derechazo al ángulo.

El golazo de Nico Paz que dio la vuelta al mundo

Franco Mastantuono se abraza con Giuliano Simeone en uno de sus goles ante la Selección de Costa Rica. (DIEGO LIMA/AFP)

La anotación generó reacciones inmediatas en diferentes medios deportivos.

“¡GOOOL DE ARGENTINA! Golazo de Nico Paz para cerrar el estadio y empezar a golear”, destacaron en Telefe.

Por su parte, Golazo Show reaccionó con entusiasmo: “¡NICO PAZ ESTÁ LOCO! ¡ESTÁ EN UN NIVEL COMPLETAMENTE DIFERENTE! SEGUNDO GOL PARA ÉL Y QUÉ GOLAZO CONTRA COSTA RICA”.

LEA MÁS: Celso Borges reconoció una dura realidad tras el 7-0 de Argentina ante Costa Rica

Mientras tanto, DSports publicó: “¡AH NO, PERO QUÉ GOLAZO HICISTE, NICO!”.

La jugada se convirtió en una de las imágenes más comentadas del encuentro por la facilidad con la que el argentino superó a la defensa nacional y la dejó hecha una piña.

Nico Paz inicia el camino del festejo, mientras Patrick Sequeira se ve sin respuestas, en el amistoso entre Argentina y Costa Rica en la ciudad de Córdoba. (DIEGO LIMA/AFP)

Gigantes de la prensa deportiva hablaron de humillación

La derrota también ocupó espacios importantes en medios internacionales.

ESPN tituló: “Argentina humilla a Costa Rica y sacude a Bryan Ruiz”.

El mismo medio publicó otro artículo con un encabezado contundente: “Costa Rica cierra un año de pesadilla: sin Mundial, dos técnicos y un 7-0 histórico”.

Por su parte, Infobae destacó: “Costa Rica sufrió una histórica goleada ante Argentina: la Selección Nacional cayó 7-0 y cerró el 2026 con más dudas que respuestas”.

TUDN también dedicó una publicación al tercer gol argentino: “¡Golazo enfermo de Nico Paz! Disparo imparable para el 3-0 ante Costa Rica”.

Mientras tanto, TyC Sports resaltó el poderío ofensivo de los sudamericanos con el encabezado: “Con Mac Allister y tres dobletes: así la Selección Argentina aplastó a Costa Rica”.

La humillación ante Argentina dejó a la Tricolor bajo los reflectores internacionales por razones muy distintas a las que esperaba, con un marcador para el olvido y una jugada de Nico Paz que evidenció las dificultades defensivas del equipo nacional.

Argentina future is in safe hands. Nico Paz with 2 insane goal against Costa Rica.



WTF is that shot with his weak foot😳 pic.twitter.com/27BLPvyNQF — DesmundOris (@Desmund_Oris) November 18, 2026