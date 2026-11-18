La Selección Nacional de Costa Rica protagonizó una de sus derrotas más dolorosas al caer goleada 7-0 ante Argentina, en un amistoso disputado en Córdoba, pero en medio de las burlas por el resultado, hubo un detalle que sorprendió a muchos aficionados sudamericanos.

Y es que numerosos seguidores de la Albiceleste descubrieron durante el encuentro que Bryan Ruiz, uno de los grandes referentes del fútbol costarricense, es ahora el técnico de la Tricolor.

El partido, correspondiente a la doble fecha FIFA, era apenas el segundo del excapitán como entrenador oficial de la Selección Mayor, aunque el resultado fue una pesadilla.

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Sin embargo, en redes sociales, la sorpresa por ver al exfutbolista en el banquillo terminó despertando recuerdos de su destacada participación en el Mundial de Brasil 2014.

Argentinos no podían creer que Bryan Ruiz fuera el técnico

Bryan Ruiz sorprendió a los aficionados argentinos al aparecer como técnico de Costa Rica durante la goleada 7-0 en Córdoba. (DIEGO LIMA/AFP)

Entre las reacciones que circularon en redes sociales hubo mensajes de incredulidad, admiración y nostalgia.

“El técnico de Costa Rica es BRYAN RUIZ”, escribió un aficionado sorprendido.

Otro recordó la histórica participación de los ticos en Brasil.

“No puedo creer que Bryan Ruiz sea el técnico de Costa Rica. Los gordos de Brasil 2014 nunca olvidaremos su Mundial”.

“Boludo, me acabo de dar cuenta que el DT de Costa Rica es este tipo”, comentó otro usuario.

También aparecieron mensajes de cariño hacia el exjugador.

“Héroe del 2014, el pueblo no lo olvida”, escribió un seguidor, mientras otro aseguró: “Emociona ver a Bryan Ruiz técnico de Costa Rica”.

Brasil 2014 sigue presente en la memoria de los aficionados

Bryan Ruiz le anotó a Italia en Brasil 2014. (YURI KOCHETKOV)

Algunos usuarios incluso compartieron el conocido meme de la película Ratatouille, en el que un personaje revive recuerdos de su infancia al probar un platillo.

La imagen fue utilizada para representar la nostalgia que provocó volver a ver a Ruiz, ahora desde el banquillo.

El exfutbolista dejó una huella importante por su trayectoria internacional y, especialmente, por su liderazgo durante el histórico Mundial de 2014, cuando Costa Rica alcanzó los cuartos de final.

El técnico de Costa Rica es BRYAN RUIZ pic.twitter.com/VduCf8fR8E — Cris ✍️🏟️ (@cris__ese) November 17, 2026

Aunque el 7-0 ante Argentina dejó a la Tricolor una noche para el olvido, las reacciones demostraron que el excapitán sigue siendo recordado con cariño por aficionados de otras selecciones latinoamericanas.

Boludo me acabo de dar cuenta que el DT de Costa Rica es este tipo pic.twitter.com/88MAQDGbKB — Joaconel. (@Joaconel) November 18, 2026

el dt de costa rica es Bryan Ruiz pic.twitter.com/wmV2FEW2ps — bigote (@Exbigote_) November 17, 2026

Noooo como que el DT de Costa Rica es Bryan Ruiz las calles no olvidan pic.twitter.com/K4wmc7uMJv — Enzo González (@enzogonzaalez) November 17, 2026